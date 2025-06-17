8 sinais para reconhecer um mitomaníaco

A mitomania é um distúrbio psicológico que pode impactar negativamente tanto a vida de quem sofre com a condição quanto a das pessoas ao seu redor Crédito: Imagem: Flash Vector | Shutterstock

A mitomania, também conhecida como pseudologia fantástica ou mentira patológica, é um distúrbio psicológico caracterizado pela compulsão em mentir. As pessoas que sofrem de mitomania têm uma tendência a contar mentiras frequentes e exageradas, muitas vezes sem um propósito claro ou benefício aparente. Reconhecer um mitomaníaco pode ser desafiador, mas alguns sinais podem ajudar.

“As histórias contadas por um mitomaníaco frequentemente apresentam inconsistências e detalhes que não se encaixam, além de mudanças na narrativa ao longo do tempo. O aspecto psicológico da mitomania envolve uma combinação de fatores emocionais, comportamentais e mentais. Entender esses aspectos é crucial para identificar e tratar a mitomania de maneira eficaz”, explica Elaine Cristina Coelho, Coordenadora do Curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.

Esse distúrbio complexo pode ter um impacto significativo na vida da pessoa e em seus relacionamentos. “Se você suspeita que alguém pode estar sofrendo de mitomania, é importante buscar ajuda profissional para abordar os fatores subjacentes e desenvolver estratégias de tratamento adequadas”, alerta Elaine Cristina Coelho.

Abaixo, a psicóloga aponta alguns dos principais comportamentos de uma pessoa com mitomania. Confira!

1. Inconsistências nas histórias

Detalhes que não batem: as histórias contadas por um mitomaníaco frequentemente têm inconsistências ou detalhes que não se encaixam;

Mudanças na narrativa: a pessoa pode alterar os detalhes de suas histórias ao longo do tempo.

2. Exagero excessivo

Histórias grandiosas: as mentiras tendem a ser exageradas e fantásticas, muitas vezes envolvendo feitos heroicos ou situações extremas;

Autoengrandecimento: a pessoa pode contar histórias que a colocam em uma posição de destaque ou superioridade.

3. Falta de remorso

Indiferença emocional: um mitomaníaco geralmente não demonstra culpa ou remorso pelas mentiras que conta;

Justificativa constante: a pessoa pode justificar suas mentiras como sendo necessárias ou inofensivas.

O mitomaníaco pode usar as mentiras para manipular emoções a seu favor Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

4. Comportamento manipulativo

Manipulação de emoções: a pessoa pode usar suas mentiras para manipular as emoções dos outros, buscando simpatia ou apoio;

Controle sobre os outros: as mentiras podem ser usadas para controlar ou influenciar o comportamento dos outros.

5. Reação à confrontação

Defensividade: quando confrontado, um mitomaníaco pode se tornar extremamente defensivo e negar veementemente as acusações;

Contra-ataque: a pessoa pode tentar desviar a atenção ou atacar quem a confronta.

6. Padrão de mentiras

Mentiras frequentes: a pessoa mente com frequência, mesmo sobre assuntos triviais;

Mentiras desnecessárias: muitas vezes, as mentiras não têm um propósito claro ou são sobre coisas que poderiam ser facilmente verificadas.

7. Dificuldade em manter relacionamentos

Relacionamentos instáveis: as mentiras constantes podem levar a conflitos e desconfiança, resultando em relacionamentos problemáticos;

Isolamento social: a pessoa pode acabar isolada devido à perda de confiança dos outros.

8. Busca por atenção

Desejo de ser o centro das atenções: a pessoa pode contar mentiras para atrair atenção e ser o foco das conversas;

Histórias dramáticas: as mentiras frequentemente envolvem situações dramáticas que chamam a atenção dos outros.