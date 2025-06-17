8 sinais para reconhecer um mitomaníaco

A mitomania, também conhecida como pseudologia fantástica ou mentira patológica, é um distúrbio psicológico caracterizado pela compulsão em mentir. As pessoas que sofrem de mitomania têm uma tendência a contar mentiras frequentes e exageradas, muitas vezes sem um propósito claro ou benefício aparente. Reconhecer um mitomaníaco pode ser desafiador, mas alguns sinais podem ajudar.
“As histórias contadas por um mitomaníaco frequentemente apresentam inconsistências e detalhes que não se encaixam, além de mudanças na narrativa ao longo do tempo. O aspecto psicológico da mitomania envolve uma combinação de fatores emocionais, comportamentais e mentais. Entender esses aspectos é crucial para identificar e tratar a mitomania de maneira eficaz”, explica Elaine Cristina Coelho, Coordenadora do Curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.
Esse distúrbio complexo pode ter um impacto significativo na vida da pessoa e em seus relacionamentos. “Se você suspeita que alguém pode estar sofrendo de mitomania, é importante buscar ajuda profissional para abordar os fatores subjacentes e desenvolver estratégias de tratamento adequadas”, alerta Elaine Cristina Coelho.
Abaixo, a psicóloga aponta alguns dos principais comportamentos de uma pessoa com mitomania. Confira!
1. Inconsistências nas histórias
- Detalhes que não batem: as histórias contadas por um mitomaníaco frequentemente têm inconsistências ou detalhes que não se encaixam;
- Mudanças na narrativa: a pessoa pode alterar os detalhes de suas histórias ao longo do tempo.
2. Exagero excessivo
- Histórias grandiosas: as mentiras tendem a ser exageradas e fantásticas, muitas vezes envolvendo feitos heroicos ou situações extremas;
- Autoengrandecimento: a pessoa pode contar histórias que a colocam em uma posição de destaque ou superioridade.
3. Falta de remorso
- Indiferença emocional: um mitomaníaco geralmente não demonstra culpa ou remorso pelas mentiras que conta;
- Justificativa constante: a pessoa pode justificar suas mentiras como sendo necessárias ou inofensivas.
4. Comportamento manipulativo
- Manipulação de emoções: a pessoa pode usar suas mentiras para manipular as emoções dos outros, buscando simpatia ou apoio;
- Controle sobre os outros: as mentiras podem ser usadas para controlar ou influenciar o comportamento dos outros.
5. Reação à confrontação
- Defensividade: quando confrontado, um mitomaníaco pode se tornar extremamente defensivo e negar veementemente as acusações;
- Contra-ataque: a pessoa pode tentar desviar a atenção ou atacar quem a confronta.
6. Padrão de mentiras
- Mentiras frequentes: a pessoa mente com frequência, mesmo sobre assuntos triviais;
- Mentiras desnecessárias: muitas vezes, as mentiras não têm um propósito claro ou são sobre coisas que poderiam ser facilmente verificadas.
7. Dificuldade em manter relacionamentos
- Relacionamentos instáveis: as mentiras constantes podem levar a conflitos e desconfiança, resultando em relacionamentos problemáticos;
- Isolamento social: a pessoa pode acabar isolada devido à perda de confiança dos outros.
8. Busca por atenção
- Desejo de ser o centro das atenções: a pessoa pode contar mentiras para atrair atenção e ser o foco das conversas;
- Histórias dramáticas: as mentiras frequentemente envolvem situações dramáticas que chamam a atenção dos outros.
Por Leticia Zuim Gonzalez