AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Se cuida

8 dicas para melhorar a saúde digestiva

Especialista indica atitudes simples do dia a dia para melhorar a qualidade de vida e evitar complicações intestinais

Publicado em 17 de Junho de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 jun 2025 às 17:59
Atitudes simples do dia a dia evitam problemas digestivos (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Atitudes simples do dia a dia evitam problemas digestivos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Os problemas digestivos são condições comuns que afetam o sistema gastrointestinal, causando desconforto e impactando a qualidade de vida. Entre os problemas mais frequentes estão o refluxo gastroesofágico, gastrite e constipação intestinal. 
O refluxo gastroesofágico se caracteriza pelo retorno do ácido estomacal ao esôfago, provocando azia e regurgitação. A gastrite é a inflamação do revestimento do estômago, resultando em dor ou queimação abdominal, náuseas e vômitos. 
“A gastrite pode ser provocada pela infecção por H. pylori, uso excessivo de anti-inflamatórios, consumo excessivo de álcool ou estresse. Para aliviar os sintomas, é importante adotar uma dieta equilibrada , evitar alimentos irritantes, reduzir o consumo de álcool e buscar orientação médica para tratamento adequado”, comenta Karyme Calisto, coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera. 
Já a constipação é caracterizada pela dificuldade de evacuar, fezes endurecidas e sensação de evacuação incompleta, geralmente devido à baixa ingestão de fibras, hidratação inadequada e sedentarismo.“Cuidar da digestão no dia a dia é fundamental para manter a saúde geral e o bem-estar e evitar essas complicações. Com práticas mais saudáveis no dia a dia você pode corroborar para o funcionamento adequado do seu intestino”, reforça a docente.
A seguir, a especialista aponta 8 formas de promover uma digestão saudável, melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações futuras. Confira: 

1. Adote uma alimentação balanceada

  • Consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes, verduras e grãos integrais;
  • Inclua probióticos na dieta, como iogurte e kefir para promover uma flora intestinal saudável;
  • Evite alimentos processados e gordurosos, que podem dificultar a digestão.

2. Mantenha-se hidratado

  • Beba pelo menos 8 copos de água por dia para ajudar na digestão e na movimentação dos alimentos pelo trato digestivo;
  • Evite bebidas que desidratam, como álcool e cafeína em excesso.

3. Pratique atividade física regularmente

  • Exercícios como caminhada, corrida e yoga ajudam a estimular a motilidade intestinal e reduzir o estresse, que pode afetar a digestão.
Mastigar várias vezes antes de engolir facilita a saúde digestiva (Imagem: Ekateryna Zubal | Shutterstock)
Mastigar várias vezes antes de engolir facilita a saúde digestiva Crédito: Imagem: Ekateryna Zubal | Shutterstock

4. Coma devagar e mastigue bem os alimentos

  • Faça refeições em um ambiente tranquilo, sem distrações;
  • Mastigue cada garfada várias vezes antes de engolir para facilitar a digestão e absorção dos nutrientes.

5. Estabeleça uma rotina de refeições

  • Coma em horários regulares todos os dias para ajudar a regular o sistema digestivo;
  • Evite pular refeições, pois isso pode causar problemas digestivos.

6. Evite refeições pesadas antes de dormir

  • Faça a última refeição pelo menos 2-3 horas antes de se deitar para evitar problemas como refluxo gastroesofágico;
  • Prefira refeições leves à noite.

7. Controle o estresse

  • Pratique técnicas de relaxamento, como a meditação e a respiração profunda, para diminuir os efeitos do estresse sobre a digestão;
  • Durma bem e mantenha uma rotina de sono regular.

8. Consulte um profissional de saúde

  • Se os sintomas persistirem, procure um médico ou nutricionista para obter orientações personalizadas;
  • Realize exames regulares para monitorar a saúde digestiva.
Por Leticia Zuim Gonzalez
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Aracruz
Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, endossou relatou de Luiza Ambiel sobre Sérgio Hondjakoff
Mãe de Ludmilla endossa relato de Luiza Ambiel sobre Sérgio Hondjakoff: 'Existem outras histórias'
O ator e a produtora Kim Painter pediram privacidade após a morte da filha
Morre, aos 13 anos, filha de ator de 'Pretty Little Liars': 'Estamos profundamente desolados'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados