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8 alimentos e hábitos que escurecem os dentes

Dentista ensina cuidados para manter um sorriso saudável e brilhante

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 16:59

Portal Edicase

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Publicado em 

14 mai 2025 às 16:59
Determinados alimentos podem acelerar a descoloração dos dentes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Determinados alimentos podem acelerar a descoloração dos dentes Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O escurecimento dos dentes é uma preocupação estética comum que afeta muitas pessoas ao longo do tempo. Embora a genética desempenhe um papel na cor natural dos dentes, diversos fatores, como hábitos diários e alimentos consumidos, podem acelerar o processo de descoloração. Entender as causas e os cuidados necessários para evitar o escurecimento é essencial para manter um sorriso saudável e brilhante.
“O escurecimento dental ocorre quando a camada externa dos dentes, o esmalte, se desgasta, revelando a dentina mais amarelada, ou quando substâncias pigmentadas se aderem à superfície dos dentes. Embora a idade e fatores genéticos sejam determinantes na cor dos dentes , o que consumimos e nossos hábitos diários têm grande impacto no aspecto dos dentes”, explica a dentista e coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Manuella Lamarão.
Abaixo, veja alimentos e bebidas que contribuem para o escurecimento dos dentes!

1. Café e chá

Ambas as bebidas são ricas em taninos, que são compostos que podem manchar os dentes. O consumo excessivo de café ou chá pode levar ao acúmulo de manchas escuras na superfície dental.

2. Vinho tinto

O vinho tinto contém pigmentos naturais e ácidos que favorecem a adesão de manchas nos dentes. Além disso, a acidez do vinho pode desgastar o esmalte dental, deixando os dentes mais vulneráveis ao escurecimento.

3. Refrigerantes e bebidas escuras

Bebidas carbonatadas, como refrigerantes e energéticos, contêm corantes artificiais e ácidos que podem manchar os dentes com o tempo, especialmente quando consumidos em grandes quantidades.

4. Alimentos ricos em corantes naturais

Alguns alimentos, como beterraba, molho de soja, frutas escuras, como mirtilos e amoras, e curry, podem causar manchas na superfície dental devido aos pigmentos naturais presentes.

5. Alimentos ácidos

Alimentos ácidos, como frutas cítricas (laranjas, limões) e vinagre, podem desgastar o esmalte dental ao longo do tempo, tornando os dentes mais suscetíveis a manchas.

Hábitos que também contribuem para o escurecimento dos dentes

  • Tabagismo: o uso de cigarros e outros produtos de tabaco é uma das principais causas do escurecimento dental. A nicotina e o alcatrão presentes no cigarro podem manchar os dentes de forma permanente, tornando-os mais escuros com o tempo;
  • Mau hábito de escovação: não escovar os dentes corretamente ou com a frequência necessária pode contribuir para o acúmulo de placa bacteriana e tártaro, o que leva à descoloração dos dentes. Além disso, o uso de escovas com cerdas muito duras pode desgastar o esmalte dental e expor a dentina;
  • Ausência de higienização pós-refeições: deixar resíduos alimentares na boca por longos períodos favorece a proliferação de bactérias que não só comprometem a saúde bucal, mas também favorecem o escurecimento dos dentes.
O ideal é escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia (Imagem: Rido | Shutterstock)
O ideal é escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia Crédito: Imagem: Rido | Shutterstock

Cuidados essenciais para evitar o escurecimento dos dentes

  • Escovação regular: escove os dentes pelo menos três vezes ao dia com creme dental fluoretado e utilize fio dental diariamente para remover resíduos de alimentos;
  • Beba água após as refeições: a água ajuda a lavar os dentes e neutralizar os ácidos presentes nos alimentos e bebidas que consome;
  • Evite fumar: reduzir ou eliminar o uso de tabaco é uma das maneiras mais eficazes de prevenir o escurecimento dental;
  • Consultas regulares ao dentista: visite seu dentista regularmente para realizar limpezas profissionais e para verificar a saúde geral dos seus dentes.
  Por Camila Crepaldi
   
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