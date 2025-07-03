A espinheira-santa (Maytenus ilicifolia M.) é uma planta nativa da América do Sul, famosa por suas propriedades medicinais, especialmente no alívio de sintomas de problemas digestivos. Em 1922, por exemplo, ela começou a ganhar destaque com os estudos do professor Aluízio Franca, da Faculdade de Medicina do Paraná, que observou resultados positivos ao utilizá-la no tratamento de pacientes com úlcera gástrica.
Abaixo, confira 7 receitas de chá de espinheira-santa e seus benefícios para a saúde. Contudo, lembre-se que, apesar das vantagens, essas bebidas não devem substituir a orientação e o tratamento médico.
Chá de espinheira-santa
A espinheira-santa tem propriedades que ajudam a proteger e acalmar a mucosa gástrica, sendo útil em casos de gastrite, azia e problemas digestivos.
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa
- 240 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Chá de espinheira-santa com camomila
Este chá combina as propriedades digestivas da espinheira-santa com o efeito calmante da camomila, proporcionando alívio eficaz para os desconfortos estomacais.
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa
- 1 colher de chá de flores secas de camomila
- 240 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e a camomila e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Chá de espinheira-santa com gengibre
Enquanto a espinheira-santa alivia a indigestão e a azia, o gengibre, com suas propriedades anti-inflamatórias, ajuda a aliviar náuseas.
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa
- 1 pedaço de gengibre descascado e fatiado
- 240 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e o gengibre e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Chá de espinheira-santa com sálvia
A sálvia, assim como a espinheira-santa, é conhecida por aliviar desconfortos digestivos. Além disso, a planta ajuda a reduzir as ondas de calor comuns na menopausa. Quando combinada com a espinheira-santa, forma uma infusão saborosa e eficaz também no combate ao inchaço típico desse período.
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa
- 1 colher de chá de folhas secas de sálvia
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e sálvia e ferva por 10 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Chá de espinheira-santa com cúrcuma e pimenta-do-reino
Enquanto a espinheira-santa alivia dores estomacais, a cúrcuma atua inibindo moléculas ligadas à inflamação, sendo eficaz no combate a dores articulares. Já a pimenta-do-reino possui compostos bioativos que contribuem para o alívio de dores de cabeça e outros desconfortos.
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa, a cúrcuma e a pimenta-do-reino e ferva por 10 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Chá de espinheira-santa com canela
A espinheira-santa age aliviando os sintomas da gastrite e desconfortos estomacais, enquanto a canela, com suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, auxilia na digestão e adiciona um sabor adocicado e reconfortante.
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa
- 1/2 canela em pau
- 240 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e a canela e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Chá de espinheira-santa com alecrim
O alecrim com a espinheira-santa ajuda a aliviar os sintomas da gastrite. Além disso, as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias dos ingredientes ajudam a melhorar a digestão e a circulação sanguínea.
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa
- 1 colher de chá de folhas secas de alecrim
- 240 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e de alecrim e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.