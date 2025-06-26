7 mitos e verdades comuns sobre o diabetes

No Dia Nacional do Diabetes, em 26 de junho, se reforça o alerta para conscientização e prevenção da doença. Não apenas fatores genéticos, mas a ausência de hábitos saudáveis na alimentação e o estilo de vida sedentário são fatores de risco para seu desenvolvimento.
Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 530 milhões de adultos vivem com a condição no mundo — e esse número pode atingir 640 milhões até 2030.
“No Brasil, estima-se que a doença afeta perto de 20 milhões de pessoas, e o alarmante é que muitas delas ainda [estão] sem diagnóstico. Por isso, a conscientização dos riscos, do controle e o acesso à informação são fundamentais para que não se atinja um quadro clínico mais grave, que gere outras complicações sérias que possam colocar em risco a vida do paciente”, alerta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (FTOS-USA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN2025.
Riscos do diabetes
O diabetes mellitus é uma condição metabólica em que ocorre uma produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo.
Sem controle, o diabetes pode afetar diversos órgãos e causar doenças cardiovasculares, como o infarto e acidente vascular cerebral (AVC); retinopatia diabética, com risco de cegueira; nefropatia, com comprometimento dos rins; neuropatia, formigamentos, dores ou perda de sensibilidade, e pé diabético, provocando desde infecções graves a amputação.
Tipos de diabetes
O diabetes é classificado em alguns tipos. Os principais são:
- Tipo 1: é uma doença autoimune. O sistema imunológico ataca as células produtoras de insulina no pâncreas. Geralmente se manifesta na infância ou na adolescência e requer uso diário de insulina.
- Tipo 2: considerada a forma mais comum e está associada principalmente à resistência à insulina. Atinge, na maioria, adultos, mas tem ocorrido um aumento entre jovens, devido ao sedentarismo e à alimentação desequilibrada e não saudável.
- Diabetes gestacional: desenvolvida durante a gravidez, em alguns casos pode representar risco tanto para a mãe quanto para o bebê. É essencial o monitoramento contínuo e rigoroso de um especialista. Geralmente desaparece após o parto, mas pode ser risco futuro para desencadear o diabetes tipo 2.
Mitos e verdades sobre o diabetes
Abaixo, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho esclarece os principais mitos e verdades sobre o diabetes . Confira!
1. Comer muito açúcar causa diabetes
Mito. Exagerar no consumo de açúcar não causa diabetes de uma forma direta. Porém, está associado ao ganho de peso e obesidade, o que é um importante “gatilho” e fator de risco para desenvolver a doença.
2. Apenas pessoas com excesso de peso têm diabetes
Mito. As pessoas magras também podem desenvolver a doença, especialmente o tipo 1, que é autoimune. No diagnóstico, deve-se considerar fatores genéticos e histórico familiar.
3. Diabético nunca pode comer doces
Há ressalvas. A regra é moderação. Os doces devem fazer parte de um controle e planejamento de uma dieta equilibrada e com orientação médica e nutricional.
4. Diabetes tem cura
Mito. Por ser uma doença crônica , ainda não tem cura. Mas, sob controle, permite uma boa qualidade de vida, aliada a um estilo de vida saudável, dosagem correta dos medicamentos e contínuo acompanhamento médico.
5. Insulina causa dependência
Mito. Em muitos casos, o uso deste hormônio faz parte do tratamento e não causa dependência.
6. Atividade Física é importante
Verdade. Os exercícios feitos com regularidade auxiliam para melhorar a sensibilidade à insulina e o controle da glicemia, o que contribui para o bem-estar no dia a dia.
7. Cegueira e amputações são riscos do diabetes não tratada
Verdade. Estas complicações são muito graves e podem acontecer caso a doença não seja controlada de forma adequada.
Por Edna Vairoletti