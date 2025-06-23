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7 hábitos para ajudar a prevenir as síndromes demenciais

Confira atitudes que ajudam a proteger a saúde do cérebro e prevenir o declínio cognitivo

Publicado em 23 de Junho de 2025 às 16:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 jun 2025 às 16:59
À medida que a expectativa de vida cresce, aumenta também a incidência das síndromes demenciais (Imagem: Vitalii Vodolazskyi | Shutterstock)
À medida que a expectativa de vida cresce, aumenta também a incidência das síndromes demenciais Crédito: Imagem: Vitalii Vodolazskyi | Shutterstock
Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada no final do ano passado, mostra que, em pouco mais de duas décadas, a população brasileira com 60 anos ou mais passou de 15,2 milhões para 33 milhões de pessoas. A projeção aponta que, a partir de 2039, o país terá mais idosos do que crianças na sua configuração populacional.
Com o aumento da população idosa, a atenção à saúde se torna ainda mais necessária, especialmente no que diz respeito às síndromes demenciais. À medida que a expectativa de vida cresce, amplia também a incidência dessas condições, que afetam a qualidade de vida dos indivíduos.
Entre as síndromes demenciais, a mais conhecida é o Alzheimer, mas existem outras formas, como demência vascular, demência frontotemporal e demência por corpos de Lewy. Elas são caracterizadas pela perda progressiva das funções cognitivas, como memória, linguagem, raciocínio e julgamento. Com o avanço da doença, o idoso pode ter dificuldades para realizar tarefas simples do dia a dia, tornando-se cada vez mais dependente.

Sintomas das síndromes demenciais

Segundo o geriatra Dr. Marcos Blini, da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp), quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de controlar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente e da família.
“Esquecimento de fatos recentes com frequência, dificuldade para encontrar palavras ou se comunicar, perda de interesse por atividades habituais, desorientação no tempo e espaço, troca de comportamento ou mudanças de humor inexplicáveis, além de repetição excessiva de perguntas ou histórias, podem ser sinais do início do quadro. O ideal é procurar com prioridade um geriatra ou neurologista”, completa. 

Fatores de risco

Conforme o Dr. Marcos Blini, os fatores que aumentam o risco de demências são:
  • Histórico familiar;
  • Tabagismo;
  • Consumo excessivo de álcool;
  • Hipertensão, diabetes e colesterol alto não controlados;
  • Sedentarismo;
  • Isolamento social;
  • Traumas cranianos repetitivos;
  • Apneia do sono não tratada.
“Vale ressaltar que entre os fatores de risco também estão a baixa escolaridade e a perda auditiva, sendo essa segunda um agravante para o quadro, pois o paciente fica mais isolado da sociedade e tem menos estímulos cognitivos”, explica.
A prevenção das síndromes demenciais deve começar bem antes dos primeiros sintomas (Imagem: Face Stock | Shutterstock)
A prevenção das síndromes demenciais deve começar bem antes dos primeiros sintomas Crédito: Imagem: Face Stock | Shutterstock

Prevenindo as síndromes demenciais

Segundo o geriatra, a prevenção das síndromes demenciais deve começar bem antes dos primeiros sintomas. “As demências não precisam ser encaradas como parte normal do envelhecimento. Há muito o que podemos fazer ao longo da vida para reduzir o risco de desenvolver tais doenças. Estimular o cérebro, cuidar da alimentação, controlar doenças como hipertensão e diabetes, praticar exercícios físicos e manter a vida social ativa são atitudes que protegem a saúde cerebral”, afirma.

Mantendo a saúde do cérebro

Abaixo, veja alguns hábitos que contribuem para manter a saúde do cérebro e ajudam a prevenir as síndromes demenciais:
  • Manter a mente ativa: leitura, jogos, quebra-cabeças, aprender algo novo;
  • Praticar exercícios físicos regularmente;
  • Alimentar-se de forma equilibrada (com dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis);
  • Socializar: conversar, participar de grupos, manter vínculos afetivos;
  • Tratar e controlar doenças crônicas;
  • Evitar o uso abusivo de medicamentos sedativos ou que afetam o sistema nervoso central;
  • Ter um sono de qualidade.
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