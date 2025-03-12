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7 grãos e sementes benéficos para a saúde 

Fonte de nutrientes essenciais, esses alimentos melhoram a digestão e ajudam no equilíbrio do organismo

Publicado em 12 de Março de 2025 às 17:37

Portal Edicase

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Publicado em 

12 mar 2025 às 17:37
Grãos e sementes devem fazer parte da alimentação (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Grãos e sementes devem fazer parte da alimentação Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Ricos em fibras, proteínas e gorduras saudáveis, os grãos e as sementes são aliados poderosos da saúde. Eles favorecem o bom funcionamento do intestino, promovem saciedade e dão energia. Versáteis e nutritivos, podem ser incluídos em diversas refeições, tornando a alimentação mais completa e benéfica para o corpo e a mente.
Veja, a seguir, 7 grãos e sementes benéficos para a saúde! 

1. Linhaça

A linhaça é uma ótima fonte de nutrientes essenciais. O estudo “ Comparison of phytochemical profiles and health benefits in fiber and oil flaxseeds (Linum usitatissimum L.) “, publicado na revista Food Chemistry , aponta que ela contém fibras, ácidos graxos ômega 3, proteínas e fitoquímicos, que podem trazer benefícios à saúde. Além disso, tanto a semente quanto o óleo de linhaça apresentam forte atividade antioxidante.

2. Chia

Por ser rica em ômega 3, a chia possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir inflamações no organismo. Além disso, contribui para o equilíbrio dos níveis de colesterol, promovendo o aumento do HDL (colesterol bom) e a redução do LDL (colesterol ruim). Seu consumo regular também auxilia no controle da pressão arterial, melhorando a circulação sanguínea e diminuindo o risco de doenças cardiovasculares.
As sementes de girassol ajudam a manter os níveis de energia durante o dia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
As sementes de girassol ajudam a manter os níveis de energia durante o dia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Semente de girassol

As sementes de girassol podem ser uma ótima aliada para ajudar a alcançar essa meta diária de proteína . Conforme o U.S. Departament of Agriculture – Agricultural Research Service , em 100 gramas de sementes de girassol, encontramos cerca de 21 gramas de proteína, representando uma quantidade significativa. Além disso, oferecem outras vantagens nutricionais, como gorduras saudáveis e vitaminas, ajudando a manter os níveis de energia estáveis durante o dia.

4. Amaranto

O amaranto pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Isso porque ele é rico em potássio, um mineral que tem um efeito vasodilatador, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e promovendo a redução da pressão arterial. Além disso, contém fibra solúvel, que pode contribuir para a melhoria da saúde cardiovascular, ajudando a reduzir o colesterol ruim (LDL) e, assim, diminuir o risco de doenças no coração. 
Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

5. Quinoa

A quinoa é uma excelente fonte de nutrientes, como zinco, selênio e vitamina C, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico. Esses compostos ajudam a estimular a produção e a função dos glóbulos brancos, células responsáveis ​​pela defesa do organismo contra vírus, bactérias e outras ameaças ao corpo. 
A lentilha é rica em ferro e ajuda a prevenir a anemia (Imagem: SMarina | Shutterstock)
A lentilha é rica em ferro e ajuda a prevenir a anemia Crédito: Imagem: SMarina | Shutterstock

6. Lentilha

A lentilha é um alimento altamente nutritivo, rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio. Além disso, seu baixo índice glicêmico ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo uma excelente opção para dietas vegetarianas.

7. Feijão

Todos os tipos de feijão têm um alto teor de fibras e proteínas. Esses nutrientes auxiliam na digestão e prolongam a sensação de saciedade, o que pode levar a uma redução natural da ingestão calórica ao longo do dia. Seu consumo regular também favorece o funcionamento do metabolismo e fornece energia de forma equilibrada, tornando-os uma excelente opção para uma alimentação saudável e balanceada.
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