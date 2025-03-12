Grãos e sementes devem fazer parte da alimentação Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Ricos em fibras, proteínas e gorduras saudáveis, os grãos e as sementes são aliados poderosos da saúde. Eles favorecem o bom funcionamento do intestino, promovem saciedade e dão energia. Versáteis e nutritivos, podem ser incluídos em diversas refeições, tornando a alimentação mais completa e benéfica para o corpo e a mente.

Veja, a seguir, 7 grãos e sementes benéficos para a saúde!

1. Linhaça

A linhaça é uma ótima fonte de nutrientes essenciais. O estudo “ Comparison of phytochemical profiles and health benefits in fiber and oil flaxseeds (Linum usitatissimum L.) “, publicado na revista Food Chemistry , aponta que ela contém fibras, ácidos graxos ômega 3, proteínas e fitoquímicos, que podem trazer benefícios à saúde. Além disso, tanto a semente quanto o óleo de linhaça apresentam forte atividade antioxidante.

2. Chia

Por ser rica em ômega 3, a chia possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando a reduzir inflamações no organismo. Além disso, contribui para o equilíbrio dos níveis de colesterol, promovendo o aumento do HDL (colesterol bom) e a redução do LDL (colesterol ruim). Seu consumo regular também auxilia no controle da pressão arterial, melhorando a circulação sanguínea e diminuindo o risco de doenças cardiovasculares.

As sementes de girassol ajudam a manter os níveis de energia durante o dia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Semente de girassol

As sementes de girassol podem ser uma ótima aliada para ajudar a alcançar essa meta diária de proteína . Conforme o U.S. Departament of Agriculture – Agricultural Research Service , em 100 gramas de sementes de girassol, encontramos cerca de 21 gramas de proteína, representando uma quantidade significativa. Além disso, oferecem outras vantagens nutricionais, como gorduras saudáveis e vitaminas, ajudando a manter os níveis de energia estáveis durante o dia.

4. Amaranto

O amaranto pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Isso porque ele é rico em potássio, um mineral que tem um efeito vasodilatador, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e promovendo a redução da pressão arterial. Além disso, contém fibra solúvel, que pode contribuir para a melhoria da saúde cardiovascular, ajudando a reduzir o colesterol ruim (LDL) e, assim, diminuir o risco de doenças no coração.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

5. Quinoa

A quinoa é uma excelente fonte de nutrientes, como zinco, selênio e vitamina C, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico. Esses compostos ajudam a estimular a produção e a função dos glóbulos brancos, células responsáveis ​​pela defesa do organismo contra vírus, bactérias e outras ameaças ao corpo.

A lentilha é rica em ferro e ajuda a prevenir a anemia Crédito: Imagem: SMarina | Shutterstock

6. Lentilha

A lentilha é um alimento altamente nutritivo, rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio. Além disso, seu baixo índice glicêmico ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo uma excelente opção para dietas vegetarianas.

7. Feijão