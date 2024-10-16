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7 exercícios simples para reduzir as dores na coluna

Veja como alguns movimentos podem ajudar a diminuir o desconforto

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 11:35

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 out 2024 às 11:35
Alguns exercícios podem ajudar a melhorar as dores nas costas (Imagem: Daniel Hoz | Shutterstock)
Alguns exercícios podem ajudar a melhorar as dores nas costas (Imagem: Daniel Hoz | Shutterstock) Crédito:
A dor nas costas é um problema comum que afeta pessoas de diferentes idades e estilos de vida, podendo ser desencadeada por diversos fatores. Entre as causas mais comuns estão a má postura, sedentarismo, levantamento inadequado de peso, lesões musculares, hérnia de disco e condições crônicas, como artrose ou fibromialgia.
A prática regular de atividade física é uma grande aliada no tratamento e prevenção dessas dores, pois fortalece a musculatura de suporte da coluna, melhora a postura e promove maior flexibilidade. Mas, também existem alguns exercícios e movimentos específicos que promovem a mobilidade, o fortalecimento e o alívio para dores já existentes.
Abaixo, o Dr. Alexandre Guedes, ortopedista do esporte, cirurgião e especialista em coluna, lista alguns exercícios simples e benéficos para a saúde da coluna . Confira!

1. Gato arrepiado

Esse exercícios ajuda a alongar a coluna (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Esse exercícios ajuda a alongar a coluna (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:
Em quatro apoios, arqueie e relaxe a coluna. Mantenha os cotovelos estendidos e sinta a mobilidade.

2. Rotação da coluna

Em quatro apoios , apoie uma mão na cabeça e eleve o cotovelo, fazendo movimentos de vai e vem. Realize duas séries de 10 a 20 repetições para cada lado.

3. Extensão da coluna

Essa postura ajuda a fortalecer a coluna e aliviar dores nas costas (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Essa postura ajuda a fortalecer a coluna e aliviar dores nas costas (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:
Deite-se de barriga para baixo, eleve o tronco usando os braços, mantendo o quadril no chão.

4. Rotação

Deitado de costas , flexione os joelhos e gire a cabeça para um lado enquanto as pernas vão para o outro.

5. Flexão lombar

Essa postura ajuda a relaxar a lombar (Imagem: Alena A | Shutterstock)
Essa postura ajuda a relaxar a lombar (Imagem: Alena A | Shutterstock) Crédito:
Ajoelhe-se, posicione o bumbum nos calcanhares e estenda os braços à frente.

6. Alívio cervical

Sente-se com as pernas cruzadas e movimente a cabeça para cima e para baixo.

7. Giro de cervical

Na mesma posição anterior, gire a cabeça de um lado para o outro.

Respeite os limites do seu corpo

Respeitar os limites do corpo e estar atento aos sinais de que algo pode estar errado é fundamental. “Se houver dúvidas ou sintomas persistentes, consultar um médico ortopedista é sempre a melhor opção. Ele pode orientar sobre a necessidade de medicamentos, fisioterapia ou, em casos mais graves, até cirurgias”, finaliza o ortopedista.
Por Pietra Moraes
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