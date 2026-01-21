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7 dicas para turbinar sua dieta com o alimento que tem mais proteína que o frango

A soja texturizada ajuda no ganho de massa muscular, na saciedade e na saúde do coração

Publicado em 21 de Janeiro de 2026 às 14:31

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 jan 2026 às 14:31
A soja texturizada é rica em aminoácidos essenciais, tem baixo teor de gordura, não contém colesterol e contribui para a saúde muscular (Imagem: KARNAVALL22 | Shutterstock)
A soja texturizada é rica em aminoácidos essenciais, tem baixo teor de gordura, não contém colesterol e contribui para a saúde muscular Crédito: Imagem: KARNAVALL22 | Shutterstock
A busca por fontes de proteína variadas tem crescido entre pessoas que desejam equilibrar a alimentação e potencializar o ganho de massa muscular. Nesse contexto, ingredientes antes considerados secundários ganham destaque por oferecer soluções nutricionais eficientes e versáteis.
O Dr. Wandyk Allison, médico integrativo e pós-graduado em nutrição clínica, explica que muita gente ainda associa proteínas apenas a ovos, peito de frango ou carnes magras. No entanto, existe um alimento vegetal que surpreende pela alta concentração proteica e versatilidade: a soja texturizada, rica em aminoácidos essenciais e em valor nutricional.
Abaixo, confira 7 motivos para turbinar sua dieta com a soja texturizada!

1. Potência proteica que surpreende

Segundo o Dr. Wandyk Allison, a soja texturizada contém todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para construir músculos , tecidos e hormônios. Mesmo sendo de origem vegetal, seu valor biológico se aproxima ao das proteínas animais, com taxa de absorção entre 85% e 90%, tornando-a uma aliada poderosa para quem busca saúde, energia e desempenho físico.

2. Ganho de massa muscular (sem depender de carne)

Segundo o profissional, é totalmente possível alcançar resultados semelhantes aos das proteínas animais no ganho de massa muscular. Para isso, a soja texturizada deve fazer parte de uma dieta equilibrada e combinada com outros alimentos ricos em metionina, como arroz, milho e quinoa.

3. A soja texturizada é amiga do coração

Por não conter colesterol e ter baixo teor de gordura, a soja texturizada é cardioprotetora e ajuda a manter a saúde do coração em dia.

4. Aliada da saciedade e do controle do peso

Rica em fibras, a soja texturizada ajuda a manter a fome sob controle, reduzindo a ingestão calórica ao longo do dia. O Dr. Wandyk Allison destaca que ela é uma excelente opção para quem deseja emagrecer de forma saudável, pois promove saciedade sem comprometer o aporte de nutrientes.
A soja texturizada pode integrar diversos pratos deliciosos, como tortas (Imagem: Gaevskaya Elena | Shutterstock)
A soja texturizada pode integrar diversos pratos deliciosos, como tortas Crédito: Imagem: Gaevskaya Elena | Shutterstock

5. Versátil e deliciosa na cozinha

A soja texturizada pode substituir a carne moída em receitas como molhos, escondidinhos, hambúrgueres e recheios de tortas, mantendo textura e sabor semelhantes, mas com menos calorias. Para preservar o valor nutricional do prato, evite frituras e molhos gordurosos.

6. Processamento da soja reduz fatores antinutricionais

As proteínas de origem animal têm uma leve vantagem em eficiência, mas a diferença é pequena. Além disso, o Dr. Wandyk Allison explica que o processamento industrial da soja reduz os fatores antinutricionais, tornando sua digestão mais fácil e aumentando a biodisponibilidade.

7. A soja texturizada cabe em qualquer dieta

De preparo fácil, acessível e rica em nutrientes, a soja texturizada é uma excelente opção para quem busca saúde, bem-estar e sustentabilidade. Incluir esse alimento no dia a dia pode transformar sua alimentação, trazendo mais energia, equilíbrio e leveza para o corpo e a mente.
Por Adriana Quintairos
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