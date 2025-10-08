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7 dicas essenciais para ter equilíbrio emocional 

Práticas simples no dia a dia ajudam a manter a saúde cerebral, melhorar a memória e controlar as emoções

Publicado em 08 de Outubro de 2025 às 14:33

Portal Edicase

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Publicado em 

08 out 2025 às 14:33
Cuidar da mente é um gesto de autocuidado que fortalece todo o corpo (Imagem: MMD Creative | Shutterstock)
Cuidar da mente é um gesto de autocuidado que fortalece todo o corpo Crédito: Imagem: MMD Creative | Shutterstock
Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2024, foram concedidas 472.328 licenças médicas por transtornos mentais, representando um aumento de 68% em relação ao ano anterior — o maior número registrado em pelo menos dez anos. Esses dados convidam a todos a refletir sobre a saúde mental no Brasil.
“Quanto mais natural for incluir esses temas em conversas em casa, no trabalho ou na escola, mais fácil será quebrar preconceitos e apoiar quem precisa”, afirma Martha Valeria Medina Rivera, neuropsicóloga da NeuronUP.
Para contribuir com esse cuidado contínuo, a neuropsicóloga reuniu 7 dicas essenciais para fortalecer o cérebro e as emoções. Confira!

1. Estimule sua mente

Atividades de estimulação cognitiva , como jogos de memória, quebra-cabeças, leituras e exercícios digitais de reabilitação, fortalecem as conexões neuronais e promovem a neuroplasticidade.

2. Mantenha a prática regular de exercícios físicos

Movimentar-se aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e estimula a liberação de endorfinas e serotonina, contribuindo para regular o humor e reduzir o estresse. A prática de atividade física também aprimora a clareza mental e a disposição para realizar as tarefas do dia a dia, promovendo bem-estar físico e emocional.

3. Alimente-se de forma equilibrada

A especialista destaca que uma dieta rica em nutrientes essenciais, antioxidantes e ômega-3 protege os neurônios e facilita a comunicação entre eles. Bons hábitos alimentares também contribuem para a estabilidade emocional, pois déficits nutricionais podem aumentar a vulnerabilidade à depressão, ansiedade e fadiga mental.
Dormir bem ajuda a consolidar memórias e a reparar circuitos neuronais (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Dormir bem ajuda a consolidar memórias e a reparar circuitos neuronais Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Priorize o sono reparador

Segundo a neuropsicóloga Martha Valeria Medina Rivera, dormir entre 7 e 9 horas por noite é essencial para consolidar memórias, reparar circuitos neuronais e regular a resposta emocional. “A falta de sono prejudica a cognição, reduz a produtividade e aumenta a irritabilidade , ansiedade e cansaço persistente”, alerta. 

5. Treine a atenção plena

Praticar atividades como mindfulness fortalece áreas do cérebro relacionadas à autorregulação, à atenção e à tomada de decisão. No campo emocional, a prática reduz a ruminação, aumenta a resiliência e ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia com mais equilíbrio e clareza mental. 

6. Cultive relações sociais de apoio

Manter vínculos com amigos , familiares ou grupos de interesse ativa os circuitos cerebrais relacionados à recompensa e à motivação. “Socializar protege contra o isolamento, melhora o bem-estar psicológico e cria uma rede de suporte que auxilia na regulação emocional em momentos de estresse”, explica a neuropsicóloga Martha Valeria Medina Rivera.

7. Reserve tempo para lazer significativo

Praticar hobbies , atividades criativas ou culturais estimula redes cerebrais, favorece a neuroplasticidade e promove prazer. Além disso, contribui para reduzir o estresse, aumentar a sensação de propósito e oferecer momentos de relaxamento que equilibram corpo e mente.
Por Patrícia Buzaid
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