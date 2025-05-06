A alimentação desempenha um papel decisivo na manutenção da energia ao longo do dia Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Sentir-se constantemente cansado ou com pouca disposição pode ser mais comum do que parece — e, muitas vezes, o que falta é um olhar atento para o que colocamos no prato. Embora o descanso e o gerenciamento do estresse sejam essenciais, a alimentação desempenha um papel decisivo na manutenção da energia ao longo do dia.

Nesse sentido, existem diversos ingredientes capazes de nutrir o corpo de forma equilibrada e ainda oferecer combustível para as tarefas cotidianas. A seguir, confira 7 alimentos que ajudam a aumentar a energia!

1. Banana

Rica em carboidratos de rápida absorção, potássio e vitamina B6, a banana é frequentemente apontada como uma fonte rápida e natural de energia. Essa percepção foi confirmada por uma pesquisa realizada na Appalachian State University , nos Estados Unidos.

No estudo intitulado “Bananas as an Energy Source during Exercise: A Metabolomics Approach” , publicado no PLoS ONE , os pesquisadores acompanharam ciclistas durante longos treinos e compararam o efeito energético de bananas com bebidas esportivas. Os resultados mostraram que a fruta ofereceu desempenho semelhante, com o benefício adicional de conter antioxidantes e fibras.

2. Aveia

Rica em carboidratos complexos e fibras solúveis, a aveia promove uma liberação gradual de glicose na corrente sanguínea — o que ajuda a evitar picos e quedas bruscas de energia. Inclusive, um estudo experimental realizado por pesquisadores da Queen Margaret University , no Reino Unido, comprovou esse benefício.

No experimento intitulado “Effects of oat β-glucan consumption at breakfast on ad libitum eating, appetite, glycemia, insulinemia and GLP-1 concentrations in healthy subjects” , publicado na revista Appetite , adultos consumiram um café da manhã à base de aveia rica em betaglucana. O resultado envolveu maior sensação de saciedade e, principalmente, uma resposta glicêmica mais estável, o que se traduz em uma liberação contínua de energia ao longo das horas seguintes.

3. Arroz integral

Por ser rico em carboidratos complexos e fibras, o arroz integral libera glicose de forma gradual na corrente sanguínea, promovendo um fluxo constante de energia e evitando as oscilações que causam fadiga e queda de rendimento ao longo do dia. Além disso, sua composição inclui manganês (que ajuda as enzimas a quebrarem os carboidratos e as proteínas a gerarem energia), magnésio e vitaminas do complexo B, nutrientes essenciais no metabolismo energético celular.

4. Batata

A batata é uma alternativa natural e eficaz para elevar os níveis de energia. Rica em carboidratos de fácil digestão e com bom perfil de eletrólitos, ela fornece combustível imediato ao organismo, sustentando-o sem causar picos abruptos de glicose.

Essa eficácia foi demonstrada no estudo “Potato ingestion is as effective as carbohydrate gels to support prolonged cycling performance” , publicado no Journal of Applied Physiology . Durante um experimento com 12 ciclistas, o consumo de purê de batata ao longo de um treino intenso de duas horas gerou níveis de glicose e desempenho físico semelhantes aos observados com géis energéticos comerciais. A batata, portanto, mostrou-se capaz de manter a energia e retardar a fadiga.

O ovo é uma excelente fonte de energia para o corpo Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

5. Ovo

O ovo é um alimento altamente nutritivo e uma excelente fonte de energia para o corpo. Rico em proteínas de alta qualidade, ele também fornece gorduras boas, vitaminas do complexo B — especialmente a B12 e a B2 — e minerais como ferro e fósforo, que ajudam no bom funcionamento do metabolismo. A combinação desses nutrientes faz com que o ovo contribua para a produção de energia celular e para a sensação de saciedade ao longo do dia.

6. Chocolate amargo

Além de saboroso, o chocolate amargo pode ajudar o corpo a produzir mais energia — mesmo quando está parado. Isso acontece porque os flavonoides do cacau estimulam as mitocôndrias, que são as “usinas” de energia das células. Com esse estímulo, o organismo passa a gerar ATP com mais eficiência, aumentando a vitalidade geral.

Essa hipótese foi confirmada no estudo “ Dark Chocolate Supplementation Elevates Resting Energy Expenditure in Exercise Trained Females ”, publicado no International Journal of Exercise Science . Durante 30 dias, mulheres ativas consumiram 20 g diários de chocolate 70%. O resultado foi um aumento significativo no gasto energético em repouso — sinal de que o corpo estava operando com maior ativação metabólica. Isso não significa perda de energia, mas um metabolismo mais eficiente e pronto para oferecer disposição ao longo do dia.

7. Beterraba

A beterraba é rica em nitrato, um composto que o corpo converte em óxido nítrico — substância capaz de melhorar o fluxo sanguíneo e a eficiência muscular. Com isso, ela se torna uma aliada para quem busca mais energia durante atividades intensas ou prolongadas.