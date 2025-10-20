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6 impactos da má postura na saúde e nos estudos

Entenda como o desconforto físico pode prejudicar o raciocínio e a capacidade de concentração

Publicado em 20 de Outubro de 2025 às 17:32

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 out 2025 às 17:32
A má postura afeta a saúde física e mental, bem como o desempenho nos estudos (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
A má postura afeta a saúde física e mental, bem como o desempenho nos estudos Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
Em 2025, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos dias 09 e 16 de novembro. Para se preparar para a prova, muito se fala em quais assuntos focar os estudos, mas outro elemento também é muito importante durante este período: a postura. Isso porque a falta de cuidado pode trazer diversos prejuízos para a saúde física e mental, especialmente em momentos de alta tensão.
“A má postura ao estudar pode prejudicar o raciocínio e a capacidade de concentração. Dores musculares são comuns em estudantes que passam longas horas em posições inadequadas”, alerta a fisioterapeuta Eduarda Borges Mendonça, coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.
A tensão muscular e o cansaço excessivo causados por esta prática inadequada podem aumentar os níveis de estresse e ansiedade, impactando negativamente na performance durante o Enem. “É fundamental que os estudantes adotem uma postura correta e façam pausas regulares para alongar e relaxar os músculos, garantindo assim um melhor rendimento nos estudos e na hora da prova”, reforça.
Abaixo, a especialista aponta os principais problemas decorrentes da má postura e suas consequências nos estudos. Confira!

1. Dores musculares e articulares

A má postura pode causar dores nas costas , na região lombar e cervical, e nas articulações, como joelhos e quadris. Além disso, a tensão acumulada pode gerar dores nos ombros e pescoço.

2. Problemas de circulação

A compressão de vasos e músculos na má postura pode reduzir a oxigenação do sangue, prejudicando o raciocínio, a concentração e a memória. Além disso, pode gerar sensação de formigamento nas extremidades devido à pressão sobre os nervos.
A má postura pode dificultar a concentração nos estudos (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
A má postura pode dificultar a concentração nos estudos Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

3. Fadiga e cansaço

A má postura pode levar a um gasto energético maior, causando fadiga . Além disso, o desconforto físico pode prejudicar a capacidade de focar os estudos, gerando dificuldade de concentração.

5. Tensão e estresse

A má postura pode aumentar a tensão nos músculos, levando ao estresse físico e mental. Além disso, o desconforto físico pode contribuir para o aumento da ansiedade, especialmente em momentos de prova.

6. Impacto na performance

Dores e desconfortos causados pela má postura podem reduzir a eficiência nos estudos e na realização de provas. Além disso, o estresse físico pode prejudicar a capacidade de memorização e raciocínio.
Por Leticia Zuim Gonzalez
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