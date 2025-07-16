6 dicas para os homens manterem a saúde urológica

Dia Nacional do Homem reforça a importância do autocuidado masculino para a prevenção de doenças graves Crédito: Imagem: R Photography Background | Shutterstock

Em 15 de julho, o Dia Nacional do Homem reforça um alerta importante sobre os cuidados com a saúde masculina. A data também visa conscientizar sobre a necessidade de prevenir doenças e buscar acompanhamento médico regular, especialmente quando se trata da detecção precoce de cânceres como os de próstata, bexiga, pênis e testículo.

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima mais de 68 mil novos casos de câncer de próstata por ano. O tumor é o segundo tipo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. “A data é uma oportunidade de colocar a saúde masculina em pauta. Vários homens ainda buscam ajuda médica somente quando os sintomas já estão avançados. É preciso mudar essa realidade”, afirma o urologista Fábio José Nascimento, do Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano, da Rede D’Or.

Importância de visitar o médico

Segundo Fábio José Nascimento, o tabu em torno das idas ao urologista e o descuido com exames de rotina contribuem para o diagnóstico tardio e a piora no prognóstico. Ele explica que, enquanto as mulheres costumam visitar ginecologistas desde muito jovens, criando o hábito do autocuidado, muitos homens resistem a procurar ajuda médica, mesmo com o avanço da idade.

“Esta iniciativa é uma oportunidade de colocar a saúde masculina em pauta. Muitos homens ainda buscam ajuda médica somente quando os sintomas já estão avançados. É preciso mudar essa realidade, pois essa resistência acaba sendo um grande inimigo à saúde. Os homens precisam entender que não há espaço para vergonha quando o assunto é viver mais e melhor”, reforça o médico.

Sintomas que merecem atenção

Depois de infarto e AVC (acidente vascular cerebral), as doenças urológicas são as que mais matam homens no Brasil e no mundo, especialmente aqueles acima dos 40 anos. Muitos casos poderiam ser evitados ou tratados com mais sucesso se houvesse uma cultura preventiva desde cedo, dando-se atenção especial ao aparecimento de problemas como fimose e varicocele, possíveis sinais de alerta futuros que devem ser acompanhados ao longo dos anos.

Sintomas como dor ao urinar, sangue na urina ou no sêmen, incontinência urinária, dores ósseas, dor lombar ou pélvica, perda de peso sem explicação e feridas que não cicatrizam podem estar relacionados a cânceres de pênis, bexiga e próstata. Já nódulos indolores, inchaços, desconfortos no testículo ou escroto, sensação de peso no escroto e dor na região da virilha ou abdômen inferior são indicativos tumorais no(s) testículo(s).

Consultas regulares com o urologista ajudam a detectar precocemente o câncer Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Atitudes que ajudam a prevenir o câncer

Para prevenção, Fábio José Nascimento destaca que, além das consultas regulares com o urologista, manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, são atitudes que ajudam a reduzir o risco de desenvolver câncer.

Assim, nesta data fica o convite para adoção de algumas medidas simples capazes de antecipar o diagnóstico, mitigar os riscos e aumentar as chances de curar de diversos tipos de tumores:

Estimule o autocuidado e a prevenção;

Combata e desmistifique o preconceito que impede muitos homens de procurar ajuda médica;

Incentive a realização de exames periódicos e preventivos;

Promova debates sobre saúde mental, masculinidade e bem-estar;

Desconstrua a ideia de que cuidar da saúde é sinal de fraqueza;

Mantenha exercícios físicos e uma alimentação saudável.

“Se detectados precocemente, esses cânceres têm altas chances de cura. Exames como o PSA, ultrassonografia e toque retal são fundamentais na prevenção. Mas, para isso, é preciso quebrar o preconceito e fazer os exames preventivos”, conclui o urologista.