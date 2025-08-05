6 dicas para manter a imunidade durante o inverno

Uma alimentação equilibrada ajuda a manter a imunidade no inverno Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

As variações bruscas de temperatura típicas do inverno colocam o sistema imunológico sob pressão. Gripes, resfriados e infecções respiratórias tornam-se mais comuns, sobretudo quando há queda na qualidade da alimentação, pouca ingestão de líquidos e alterações no sono. Para se proteger, adotar hábitos saudáveis é essencial, e a nutrição tem papel central nesse processo.

Por isso, a nutricionista Maryane Malta, diretora técnica de nutrição da Clínica Seven, oferece 6 dicas para manter a imunidade em dia durante os meses mais frios. Confira!

1. Capriche em refeições equilibradas e ricas em nutrientes

Frutas, vegetais, grãos integrais, oleaginosas e proteínas magras fortalecem as barreiras do organismo e ajudam a manter o equilíbrio da microbiota intestinal, essencial para a resposta imune. “A alimentação é um dos pilares mais importantes [para a imunidade] e vai muito além do consumo pontual de vitamina C”, destaca Maryane Malta.

2. Inclua grãos, leguminosas e raízes no dia a dia

Sopas, caldos, ensopados e risotos leves são boas pedidas no frio. Grãos como cevada, quinoa e arroz integral; leguminosas como feijão e lentilha; e raízes como inhame, batata-doce e mandioquinha fornecem energia, fibras e micronutrientes. “Uma refeição completa deve unir uma fonte de carboidrato, proteína magra e vegetais. Finalizar com azeite extravirgem melhora o sabor e a absorção de nutrientes”, orienta a nutricionista.

3. Modere o sal e evite ultraprocessados

O modo de preparo influencia diretamente a qualidade nutricional dos alimentos. “Evite caldos prontos e temperos industrializados, que concentram sódio e aditivos. Use ervas frescas , alho, cebola e especiarias naturais. Retire a gordura visível das carnes e acrescente o azeite só ao final do preparo”, aconselha a especialista.

Um médico deve ser consultado ao observar sinais de baixa imunidade Crédito: Imagem: Stock-Asso | Shutterstock

4. Fique atento aos sinais de baixa imunidade

Cansaço constante, gripes recorrentes, queda de cabelo, intestino irregular e cicatrização lenta podem sinalizar deficiências nutricionais. “Esses sintomas são comuns quando o organismo está vulnerável e podem ser corrigidos com ajustes na alimentação e, em alguns casos, suplementação personalizada”, explica.

5. Cuide da saúde intestinal

Cerca de 70% das células de defesa estão no trato gastrointestinal. Por isso, manter o intestino saudável é fundamental. “Alimentos ricos em fibras , probióticos e prebióticos, como vegetais variados, iogurtes e kombucha, ajudam a preservar a microbiota e reforçar a imunidade”, afirma Maryane Malta.

6. Não descuide da hidratação

No inverno, a sede diminui, mas a necessidade de líquidos continua. “Além da água, chás, frutas ricas em água, como laranja, melão e abacaxi, e preparações como caldos e sopas ajudam a manter a hidratação e fornecem nutrientes importantes”, completa a nutricionista.

Por Christiane Alves