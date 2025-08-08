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Se cuida

6 dicas para cuidar das varizes e evitar trombose no inverno

É fundamental manter-se ativo, hidratar-se bem e usar roupas adequadas que não dificultem a circulação sanguínea

Publicado em 08 de Agosto de 2025 às 18:25

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 ago 2025 às 18:25
Os dias frios podem elevar o risco de trombose venosa profunda (Imagem: Rustle | Shutterstock)
Os dias frios podem elevar o risco de trombose venosa profunda Crédito: Imagem: Rustle | Shutterstock
Os dias frios podem até parecer um alívio para quem sofre com varizes e desconfortos nas pernas, pois aliviam a dor, o inchaço e a sensação de peso. No entanto, essa mesma condição climática pode elevar o risco de trombose venosa profunda (TVP), como explica a cirurgiã vascular Aline Simplício.
“O frio faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, o que diminui o calibre das veias e pode reduzir o inchaço. Mas essa melhora costuma ser temporária. Se a pessoa ficar muito tempo parada, o sangue tende a se acumular nas pernas, aumentando o risco de trombose”, explica a médica.
Devido a isso, é essencial redobrar os cuidados com as pernas no período. “[…] É por isso que, mesmo no frio, é fundamental manter-se ativo, hidratar-se bem e usar roupas adequadas que não dificultem a circulação”, recomenda Aline Simplício.
A seguir, Aline Simplício compartilha 6 dicas práticas para proteger as pernas do frio e da trombose. Confira!

1. Mexa-se

Caminhadas dentro de casa, alongamentos e até subir escadas já fazem diferença.

2. Use roupas adequadas

Evite peças de roupa muito apertadas que dificultam a circulação.

3. Hidrate-se bem

Mesmo no frio, o corpo precisa de água para manter o sangue fluindo sem dificuldade.
Dor e inchaço repentino nas pernas precisam de avaliação médica (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Dor e inchaço repentino nas pernas precisam de avaliação médica Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Fique atento aos sinais

Dor, inchaço repentino, vermelhidão ou endurecimento nas pernas merecem avaliação médica.

5. Aproveite a estação para tratar as varizes

O inverno pode ser um bom momento para tratar as varizes. Usar meias de compressão é mais confortável nessa época, e a menor exposição ao sol ajuda a evitar manchas na pele após procedimentos como a escleroterapia.

6. Cuide da circulação

Manter a circulação saudável é essencial em todas as estações. “Movimentar o corpo e se cuidar no inverno faz diferença na saúde vascular e, também, na qualidade de vida como um todo”, concluí Aline Simplício.
Por Andressa Marques
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