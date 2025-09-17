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6 dicas para correr maratonas e meias-maratonas

Especialistas orientam sobre treinos, hidratação e cuidados essenciais para encarar a prova com segurança

Publicado em 17 de Setembro de 2025 às 12:33

Portal Edicase

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Publicado em 

17 set 2025 às 12:33
A preparação para uma maratona ou meia-maratona exige disciplina, organização e cuidados com o corpo e a mente (Imagem: Baggio na cestach | Shutterstock)
A preparação para uma maratona ou meia-maratona exige disciplina, organização e cuidados com o corpo e a mente Crédito: Imagem: Baggio na cestach | Shutterstock
Encarar o desafio de uma maratona ou meia-maratona vai muito além da paixão pela corrida. Trata-se de uma jornada que exige disciplina, organização e um olhar atento para cada detalhe do corpo e da mente. Treinos consistentes, nutrição equilibrada e estratégias de prevenção são tão importantes quanto a força de vontade.
Para ajudar quem sonha em completar a prova com energia e sem contratempos, a médica do esporte Flávia Magalhães e o fisioterapeuta esportivo Rodolfo Parreira, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), compartilham orientações importantes. Confira!

1. Planeje o treino com antecedência

O ideal é treinar de quatro a seis meses antes da prova, aumentando gradualmente a quilometragem, realizando fortalecimento muscular e incluindo treinos de coordenação.

2. Faça uma avaliação médica

Antes de iniciar os treinos de corrida, é fundamental passar por avaliação para checar a saúde cardiovascular e prevenir lesões.

3. Atenção à hidratação e à alimentação durante a preparação para a maratona

Nas 48 horas que antecedem a corrida, aumente o consumo de água e inclua carboidratos na dieta. Durante a maratona, utilize géis de carboidrato e isotônicos já testados nos treinos.
Nas provas de maratona e meia-maratona, o ideal é utilizar tênis já testados nos treinos para evitar desconfortos e lesões (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock)
Nas provas de maratona e meia-maratona, o ideal é utilizar tênis já testados nos treinos para evitar desconfortos e lesões Crédito: Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock

4. Use apenas roupas e tênis já testados

Roupas e tênis novos podem causar bolhas e desconforto. O ideal é correr com aquilo que já foi usado durante os treinos.

5. Controle o ritmo e a ansiedade durante a maratona

Para iniciantes em maratonas, o segredo é manter constância e não buscar velocidade. Respeitar o próprio ritmo reduz o risco de fadiga e lesões.

6. Cuide da recuperação

Após a prova, dê prioridade à reposição de líquidos, sais minerais, proteínas e carboidratos, além de garantir boas horas de descanso.
Por Matheus Figueiredo
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