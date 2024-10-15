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6 benefícios do abraço para a saúde mental

6 benefícios do abraço para a saúde mental

Veja como esse gesto simples pode ajudar a melhorar a reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 15:35

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 out 2024 às 15:35
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) Crédito:
Em um mundo cada vez mais virtual, os gestos de carinho e afeto se tornam ainda mais valiosos. Um dos mais poderosos? O abraço. Além de ser uma demonstração de carinho e amizade, ele é benéfico para a saúde mental.
“Abraços são uma forma poderosa de comunicação não verbal que transmite emoções como amor, empatia e compreensão, fortalecendo relações e promovendo bem-estar emocional”, comenta Giuliano Milan, especialista em meditação.
O abraço também é benéfico para as crianças. “Outro aspecto a ser explorado é o impacto dos abraços no desenvolvimento infantil. Pesquisas indicam que o toque físico e os abraços são essenciais no desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. A falta de contato físico afetivo pode levar a atrasos no desenvolvimento e problemas emocionais”, pontua.
Esse gesto simples pode trazer acolhimento, amor e, de quebra, fazer verdadeiros milagres pelo seu bem-estar mental e físico. Abaixo, Giuliano Milan lista outros benefícios!

1. Alivia o estresse

Sabe aquele dia cheio em que tudo parece dar errado? Um abraço pode ser o que você precisa! Ele ajuda a reduzir o cortisol, o famoso hormônio do estresse . Ou seja, ele pode ser seu “spa” pessoal, sem precisar gastar nada.

2. O hormônio do amor entra em cena

Quando abraçamos, o nosso corpo libera oxitocina, o famoso “hormônio do amor” . Um simples abraço te deixa mais conectado, calmo e feliz. É praticamente um superpoder à disposição. Quem aí não quer um estoque extra de felicidade?

3. Um boost para o seu sistema imunológico

Sim, é verdade: abraçar também fortalece o sistema imunológico! Abraços ajudam a produzir mais glóbulos brancos, que protegem o corpo de infecções. Além de carinho, você ainda sai mais forte dessa!
Ao receber um abraço, o corpo libera serotonina e dopamina, hormônios ligados a felicidade e ao bem-estar (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Ao receber um abraço, o corpo libera serotonina e dopamina, hormônios ligados a felicidade e ao bem-estar (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:

4. Melhora o humor

Abraçar também é ótimo para melhorar o humor . Ao receber um abraço, o corpo libera serotonina e dopamina, os famosos “hormônios da felicidade”. Então, se o dia está meio cinza, abrace alguém e veja a mágica acontecer!

5. Ajuda a aliviar a depressão e a ansiedade

Um abraço pode ser um ótimo aliado para quem está enfrentando depressão ou ansiedade . Ele cria uma sensação de pertencimento, segurança e acolhimento, combatendo aqueles sentimentos de solidão e angústia. E o melhor de tudo: é simples e acessível!

6. Conexão instantânea

Abraçar é como apertar o botão “conectar” das relações. Ele aprofunda vínculos, reforça a empatia e pode até melhorar o clima no trabalho. Quem não quer um ambiente mais leve e cheio de boas energias?
Por Felipe Sá
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