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6 benefícios da laranja-amarga para a saúde e como usá-la

Essa fruta é rica em nutrientes que favorecem o bom funcionamento do corpo

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 19:00

Portal Edicase

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Publicado em 

10 fev 2025 às 19:00
A laranja-amarga tem uma rica composição nutricional (Imagem: nnattalli | Shutterstock)
A laranja-amarga tem uma rica composição nutricional Crédito: Imagem: nnattalli | Shutterstock
A laranja-amarga, conhecida cientificamente como Citrus aurantium , é uma variedade de laranja com sabor distinto. Originária da Ásia, ela é amplamente utilizada em diversas culturas, tanto na culinária quanto na medicina tradicional. Sua composição nutricional, rica em fósforo, cálcio, ferro, fibras e vitaminas, é um dos destaques da fruta e oferece uma série de benefícios para o corpo. A seguir, confira alguns deles!

1. Auxilia na perda de peso

A laranja-amarga contém compostos como a sinefrina, que pode acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de gordura. O estudo “ Increase in the thermic effect of food in women by adrenergic amines extracted from Citrus aurantium “, publicado no Obesity Research & Clinical Practice , por exemplo, demonstrou que a sinefrina presente na fruta aumenta em 29% o gasto energético em mulheres quando consumida com a refeição. Quando ingerida sozinha, o aumento é de apenas 4%.

2. Melhora a aparência da pele

A laranja-amarga também é rica em antioxidantes, como flavonoides e vitamina C, compostos que ajudam a combater os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Para obter esse benefício, o óleo da fruta é o mais utilizado. No entanto, é importante ressaltar que o produto é fotossensibilizante, ou seja, não deve ser usado antes de se expor ao sol.

3. Reduz a ansiedade

Segundo a pesquisa “ The Effects of Lavender and Citrus aurantium on Anxiety and Agitation of the Conscious Patients in Intensive Care Units: A Parallel Randomized Placebo-Controlled Trial “, publicada na revista científica BioMed Research International, a aromaterapia com óleos essenciais de lavanda e laranja-amarga foi capaz de reduzir a ansiedade e a agitação em pacientes conscientes na UTI.
Para chegar a esse resultado, o estudo reuniu pacientes conscientes internados em UTIs e os dividiu aleatoriamente em três grupos: aromaterapia com lavanda, aromaterapia com Citrus aurantium e placebo. Após os testes, em que o grupo placebo recebeu, além dos cuidados de rotina, 5 gotas de solução salina normal por 30 minutos, a análise concluiu que o nível de ansiedade nos grupos lavanda e laranja-amarga foi significativamente menor do que no grupo placebo, evidenciando a eficácia da aromaterapia na prática clínica.

4. Alivia a dor de cabeça

Além da ansiedade, a aromaterapia com óleo essencial de laranja-amarga pode aliviar as dores de cabeça. Isso porque seus compostos naturais têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a diminuir a tensão muscular e aliviam a pressão que causa a dor. Isso ocorre porque o aroma da fruta promove o relaxamento, proporcionando a sensação geral de bem-estar.
A laranja-amarga auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo (Imagem: MarinaFill | Shutterstock)
A laranja-amarga auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo Crédito: Imagem: MarinaFill | Shutterstock

5. Melhora a digestão

Rica em fibras e propriedades carminativas, a laranja-amarga contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenindo a constipação e promovendo uma digestão mais eficiente. As propriedades carminativas auxiliam na redução de gases e no alívio do inchaço abdominal.
Adicionalmente, o estudo “ Effects of limonene and essential oil from Citrus aurantium on gastric mucosa: role of prostaglandins and gastric mucus secretion “, publicado no Chemico-Biological Interactions , investigou a ação do óleo essencial de Citrus aurantium e do limoneno sobre a mucosa gástrica. A pesquisa identificou uma ação gastroprotetora de 99% contra lesões causadas por etanol absoluto e por uma droga anti-inflamatória não esteroidal em ratos, devido ao aumento na produção de muco gástrico.

6. Combate os sintomas de doenças respiratórias

A laranja-amarga, especialmente seus óleos essenciais e compostos bioativos, pode ser eficaz no alívio de doenças respiratórias. O óleo essencial possui propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e expectorantes, que ajudam a desobstruir as vias respiratórias e a reduzir inflamações nas mucosas. Essas propriedades tornam a fruta útil no tratamento de gripes, resfriados e sinusites, aliviando a tosse e a congestão nasal.

Como utilizar a laranja-amarga

A laranja-amarga pode ser incorporada à dieta de diversas maneiras. O suco, por exemplo, pode ser consumido fresco, proporcionando um sabor único. Suas cascas ou folhas são frequentemente usadas para preparar chás que auxiliam na digestão e têm propriedades calmantes. Na culinária, a laranja-amarga é empregada em molhos, marinadas e sobremesas, como compotas e marmeladas, conferindo um toque distinto aos pratos.
Apesar dos diversos benefícios, seu uso da laranja-amarga deve ser feito com cautela. Seu consumo inadequado pode causar efeitos indesejados. Além disso, é essencial lembrar que ela não substitui tratamentos convencionais nem o acompanhamento médico. Antes de utilizá-la para fins terapêuticos, é recomendável buscar orientação de um profissional da saúde para garantir um uso seguro e adequado às necessidades individuais.
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