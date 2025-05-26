6 benefícios da cereja para a saúde

A cereja é muito apreciada na cozinha e contém nutrientes que contribuem para a saúde do organismo Crédito: Imagem: Milje Ivan | Shutterstock

Originária da Europa e da Ásia, a cereja é o fruto de árvores do gênero Prunus que possui diversas variedades. As comumente encontradas no comércio são geralmente as cerejas doces ( Prunus avium ) e as cerejas azedas ( Prunus cerasus ), muito utilizadas em preparações culinárias, como tortas, bolos, geleias e até molhos.

Mas não é só na cozinha que as cerejas são apreciadas — elas também ganham destaque por seu alto valor nutricional e compostos bioativos, que contribuem para a saúde do organismo. A seguir, conheça alguns dos principais benefícios dessa fruta!

1. Auxilia no controle de peso

Por ser baixa em calorias — cerca de 50 calorias a cada 100 gramas, conforme dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) —, a cereja pode ser consumida sem comprometer a ingestão calórica diária. Além disso, é rica em fibras, que aumentam a sensação de saciedade e ajudam a reduzir a fome entre as refeições, favorecendo um melhor controle do apetite.

2. Ajuda a prevenir complicações associadas ao diabetes tipo 2

As cerejas têm baixo índice glicêmico e são ricas em fibras, o que contribui para o controle dos níveis de açúcar no sangue. Seus compostos antioxidantes também vêm ganhando destaque em pesquisas que investigam a prevenção e o controle de complicações associadas ao diabetes tipo 2.

Um exemplo é o estudo “ Beneficial effects of cherry consumption as a dietary intervention for metabolic, hepatic and vascular complications in type 2 diabetic rats “, publicado no periódico Cardiovascular Diabetology . A pesquisa apontou efeitos positivos do consumo de cereja na função vascular e na proteção do fígado.

No estudo, ratos Wistar machos foram acompanhados por dois meses e alimentados com uma dieta de alto teor de gordura e frutose, usada para simular condições semelhantes às do diabetes tipo 2 em humanos. Os resultados mostraram que o consumo regular de cereja, associado ao estilo de vida, promoveu melhorias no funcionamento dos vasos sanguíneos e do fígado, reduziu o estresse oxidativo e ajudou a reequilibrar o metabolismo dos animais.

3. Retarda o envelhecimento precoce

Por ser rica em compostos fenólicos e vitaminas A e C, a cereja pode contribuir para o retardamento do envelhecimento precoce. Esses nutrientes atuam no combate aos radicais livres, que são os principais responsáveis pelo surgimento de rugas, linhas de expressão e manchas na pele. A vitamina C, em especial, auxilia na produção de colágeno, proteína essencial para manter a firmeza e a elasticidade da pele, ajudando a reduzir a flacidez.

O consumo da cereja ajuda a proteger a visão Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

4. Mantém a saúde dos olhos

Os mesmos componentes da cereja que ajudam a manter a saúde da pele também são aliados da visão. A vitamina A, por exemplo, atua diretamente na proteção da córnea e na formação de pigmentos na retina, que permitem a visão em ambientes com pouca luz.

Já a vitamina C ajuda a proteger os olhos contra os danos causados pelos radicais livres, prevenindo doenças oculares relacionadas ao envelhecimento, como a degeneração macular e a catarata. Os compostos fenólicos, por sua vez, têm ação anti-inflamatória e antioxidante, contribuindo para a manutenção dos vasos sanguíneos da retina saudáveis.

5. Melhora a qualidade do sono

As cerejas contêm melatonina e triptofano, substâncias que regulam o ciclo do sono e promovem um descanso mais profundo e reparador. A pesquisa “ Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality “, publicada na revista acadêmica European Journal of Nutrition , confirma essa relação. O estudo investigou se a ingestão de suco concentrado de cereja ácida aumenta os níveis de melatonina em adultos saudáveis e melhora a qualidade do sono.

Para isso, 20 voluntários consumiram placebo ou suco concentrado de cereja ácida por 7 dias e foram avaliados por meio de actigrafia (técnica que mede e registra atividade física), questionários subjetivos sobre o sono, amostras sequenciais de urina e análise de cosinor para determinar o ritmo cardíaco da melatonina.

De acordo com o relato do estudo, os resultados mostram que “o conteúdo total de melatonina foi significativamente elevado no grupo que recebeu o suco de cereja, enquanto não houve diferenças entre os ensaios basais e os com placebo. Houve aumentos significativos no tempo na cama, no tempo total de sono e na eficiência do sono com a suplementação do suco de cereja. Embora não tenha sido observada diferença no ritmo circadiano da melatonina, houve uma tendência a um aumento do mesor (média geral de produção) e da amplitude”.

6. Auxilia na prevenção de ansiedade e da depressão

E não é apenas o sono que a melatonina e o triptofano favorecem; esses nutrientes também ajudam a prevenir a ansiedade e a depressão. Isso porque atuam de forma integrada no sistema nervoso: a melatonina, como mencionado, regula o sono, fundamental para a saúde mental, enquanto o triptofano é um aminoácido precursor da serotonina, neurotransmissor relacionado ao bem-estar e ao controle do humor. Os antioxidantes presentes na fruta, por sua vez, controlam o sistema nervoso central, contribuindo para a redução da ansiedade e da depressão.

Cuidados importantes