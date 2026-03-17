6 alimentos para reforçar a imunidade no outono

O outono chega no dia 20 de março e, com ele, as temperaturas começam a cair e a umidade do ar tende a diminuir, fatores que favorecem quadros respiratórios. Nesse período de transição para o inverno, adaptar a alimentação é uma estratégia importante para manter a energia e fortalecer a imunidade.
Segundo a professora e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Dra. Waleska Nishida, priorizar alimentos típicos da estação contribui para uma dieta mais nutritiva e equilibrada. “Os alimentos da safra do outono são naturalmente ricos em vitaminas antioxidantes e compostos que auxiliam na proteção do organismo, além de combinarem com preparações mais quentes e reconfortantes”, explica.
A seguir, a nutricionista destaca alimentos do outono que podem fazer a diferença no cardápio para melhorar a imunidade. Além de promover saúde, optar por ingredientes da estação também garante melhor qualidade nutricional e custo-benefício, já que esses produtos tendem a estar mais frescos e acessíveis. Confira!
1. Tangerina
Rica em vitamina C e antioxidantes, a tangerina auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção de infecções respiratórias comuns nesta época do ano.
2. Abóbora
A abóbora é fonte de betacaroteno, que se transforma em vitamina A no organismo, contribuindo para a saúde da pele e das mucosas, primeira barreira de defesa do corpo.
3. Batata-doce
A batata-doce é um carboidrato de absorção gradual, que ajuda a manter níveis estáveis de energia ao longo do dia, evitando picos de glicemia.
4. Couve
A couve contém ferro, vitamina C e fibras , nutrientes importantes para a disposição e o funcionamento adequado do sistema imunológico.
5. Kiwi
O kiwi é rico em fibras e compostos antioxidantes, o que contribui para a saúde intestinal, fundamental para uma boa resposta imunológica.
6. Alho e cebola
O alho e a cebola têm compostos bioativos com ação anti-inflamatória e antimicrobiana, auxiliando na proteção contra vírus e bactérias.
Como adaptar a alimentação no outono
De acordo com a Dra. Waleska Nishida, investir em sopas, caldos e preparações quentes com esses ingredientes é uma forma prática de adaptar o cardápio à estação. “O fortalecimento da imunidade é resultado de um conjunto de hábitos. Alimentação equilibrada, boa hidratação, sono adequado e atividade física regular são essenciais, especialmente no outono”, reforça.
Por Leticia Zuim Gonzalez