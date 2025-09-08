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6 alimentos para ajudar a aumentar a libido

Veja como a alimentação pode contribuir para melhorar o desejo sexual

Publicado em 08 de Setembro de 2025 às 16:33

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 set 2025 às 16:33
A alimentação pode influenciar a libido (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A alimentação pode influenciar a libido Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A libido é o desejo sexual natural do ser humano, influenciado por fatores hormonais, psicológicos e emocionais. Ela tem grande importância para a saúde física e mental, pois está ligada ao prazer, à intimidade e até ao fortalecimento dos vínculos afetivos. Quando está equilibrada, contribui para o bem-estar geral e para a qualidade de vida.
Segundo a nutricionista Patrícia Davidson, expert em equilíbrio hormonal e na saúde da mulher, entre as múltiplas causas na diminuição do apetite sexual, estão:
  • Fatores hormonais: baixa de testosterona em homens e alterações de estrogênio/progesterona em mulheres;
  • Estresse psicológico: depressão, ansiedade, fadiga mental;
  • Doenças crônicas: diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica;
  • Uso de medicamentos: antidepressivos, anti-hipertensivos, contraceptivos hormonais;
  • Estilo de vida: consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo.

Alimentos para aumentar a libido

A alimentação pode ser uma grande aliada para ajudar a aumentar a libido . “Alguns alimentos têm associação com melhora da função sexual e aumento da libido, principalmente pelo impacto em circulação sanguínea, hormônios e estresse oxidativo”, Patrícia Davidson.
Abaixo, ela lista algumas opções:
  • Chocolate amargo: rico em flavonoides, melhora o fluxo sanguíneo;
  • Frutas vermelhas e uvas: antioxidantes, melhoram a função endotelial;
  • Nozes e castanhas: aumentam óxido nítrico, melhorando a ereção;
  • Romã: antioxidante potente, melhora a função erétil;
  • Alimentos termogênicos: pimenta, canela, gengibre;
  • Alimentos ricos em zinco (ostras, carne magra, sementes): essenciais para produção de testosterona.
O consumo excessivo de certos alimentos pode prejudicar a libido (Imagem: photohasan | Shutterstock)
O consumo excessivo de certos alimentos pode prejudicar a libido Crédito: Imagem: photohasan | Shutterstock

Alimentos que prejudicam a libido

Por outro lado, de acordo com Patrícia Davidson, alguns alimentos e padrões alimentares podem prejudicar a libido por favorecer inflamação, alterar hormônios ou reduzir circulação sanguínea. São eles:
Alimentos ultraprocessados: ricos em gorduras trans e açúcares, aumentam o risco de disfunção erétil;
  • Excesso de álcool: reduz a testosterona e pode comprometer a ereção;
  • Gorduras saturadas e frituras: pioram o fluxo sanguíneo e a saúde vascular;
  • Refrigerantes e bebidas adoçadas: causa resistência à insulina e inflamação.

Receita de shot para melhorar a libido

A nutricionista ensina uma receita de shot para a libido , natural e fácil de fazer. Veja:
Ingredientes
  • 50 ml de suco de romã
  • 30 ml de suco de beterraba
  • 5 g de gengibre fresco ralado
  • 1 colher de chá de cacau 100% em pó
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 pitada de pimenta caiena
Modo de preparo
Misture todos os sucos de romã e de beterraba em um copo pequeno. Adicione o gengibre ralado, o cacau, o mel e a pimenta caiena. Bata rapidamente no mixer e tome em jejum ou 30 minutos antes da refeição principal.
Por Thiago Martins de Freitas
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