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6 alimentos minimamente processados e os benefícios

Especialista explica que incluí-los na dieta pode garantir o bom funcionamento do organismo

Publicado em 12 de Março de 2025 às 15:07

Portal Edicase

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Publicado em 

12 mar 2025 às 15:07
Grãos como arroz, feijão e lentilha são ricos em nutrientes essenciais (Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock)
Grãos como arroz, feijão e lentilha são ricos em nutrientes essenciais Crédito: Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock
A alimentação tem um impacto direto na saúde física e mental, e a escolha das opções mais adequadas faz toda a diferença. Os minimamente processados são opções ricas em nutrientes, que auxiliam no bom funcionamento do organismo e evitam os efeitos negativos dos ultraprocessados, como inflamação e baixa energia.
“Alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, legumes, grãos e proteínas magras, são ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e fibras, que muitas vezes se perdem em produtos altamente refinados. Além disso, a diminuição do consumo de aditivos, conservantes e ingredientes artificiais encontrados em alimentos processados pode ajudar a prevenir uma série de doenças, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e hipertensão”, destaca Luiza Siena, nutricionista e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.
A dieta baseada em alimentos naturais está associada à melhoria do funcionamento digestivo e à promoção de um peso corporal saudável, pois esses alimentos tendem a aumentar a saciedade, reduzindo a tendência ao consumo excessivo.

Benefícios da alimentação natural

A riqueza de vitaminas, minerais e fibras presentes em frutas, legumes, grãos integrais e carnes frescas, por exemplo, fortalece o sistema imunológico, regula o metabolismo e contribui para a saúde cardiovascular. A saciedade proporcionada por esses alimentos auxilia no controle do peso e na manutenção de uma alimentação equilibrada.
“Em um cenário onde as doenças crônicas não transmissíveis aumentam e o acesso a alimentos de qualidade é muitas vezes um desafio, fazer escolhas alimentares mais conscientes e naturais se torna um dos principais passos para uma vida mais saudável e equilibrada. Incluir em sua dieta alimentos como arroz, feijão, frutas secas, ovos, lentilha e cogumelos, pode garantir o bom funcionamento de seu organismo e contribuir para a manutenção da saúde a longo prazo”, comenta a especialista.
Abaixo, a docente detalha os motivos para o consumo destes alimentos.  Confira!

1. Arroz

Um dos alimentos mais consumidos no Brasil e muito fácil de encontrar, o arroz é fonte carboidratos, que fornecem energia para o nosso corpo. Contém vitaminas do complexo B, ferro, potássio e é fonte de fibras (principalmente o arroz integral) e proteínas. Possui baixo teor de gordura e junto com o feijão formam a dupla perfeita, pois juntos completam-se no quesito aminoácidos essenciais. 

2. Feijão

Rico em proteínas de origem vegetal, o feijão possui também fibras, que auxiliam no funcionamento intestinal e na saciedade. Fornece ferro, ácido fólico, potássio e magnésio.
Frutas secas são fonte de energia rápida e podem integrar lanches nutritivos (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Frutas secas são fonte de energia rápida e podem integrar lanches nutritivos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

3. Frutas secas

Fonte de energia rápida, as frutas secas, que podem fazer parte de lanches rápidos, fornecem fibras e podem ter poder antioxidante. Podem, ainda, conter vitaminas e minerais, como magnésio e ferro. 

4. Ovos

Ótima fonte de proteína, pois contém todos os aminoácidos essenciais, o ovo é rico em vitamina D, A e E. Excelente alimento para encaixar em diversas refeições do dia, pois promove saciedade. 

5. Lentilha

Alimento rico em proteína vegetal, a lentilha também atua no combate de anemias, pois é rica em ferro. Auxilia no controle do colesterol, pois é fonte de fibras. 

6. Cogumelos

Alimento baixo em calorias, contêm vitaminas do complexo B, vitamina D , selênio e potássio. Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que atuam no combate de radicais livres.
Por Nicholas Montini Pereira
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