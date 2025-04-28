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6 alimentos em pó que devem ser evitados

Entenda como o consumo desses produtos pode prejudicar a saúde

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 15:59

Portal Edicase

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Publicado em 

28 abr 2025 às 15:59
A composição de certos alimentos em pó pode prejudicar a saúde (Imagem: Traveler0205 | Shutterstock)
A composição de certos alimentos em pó pode prejudicar a saúde Crédito: Imagem: Traveler0205 | Shutterstock
Além de pessoas com restrições alimentares, como intolerância à lactose, alergias às proteínas do leite ou ao glúten, é fundamental que todos verifiquem os ingredientes presentes nos alimentos em pó disponíveis no mercado.
De forma específica, indivíduos com doenças renais, hepáticas ou outras condições crônicas precisam de atenção redobrada, pois certos componentes desses produtos podem agravar o quadro de saúde. Da mesma forma, crianças, gestantes e idosos também devem ter uma avaliação individualizada antes do consumo, garantindo que os alimentos sejam seguros e adequados às suas necessidades nutricionais.
“Alguns alimentos em pó, como o gengibre , podem elevar a pressão arterial, então é muito importante estar atento aos alimentos que ingerimos e buscar auxílio do nutricionista sempre. Evitar alguns alimentos em pó pode ajudar a manter uma dieta mais saudável e equilibrada, reduzindo a ingestão de substâncias que podem ser nocivas ao organismo”, alerta Hemilly Rebouças Leite de Oliveira, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera. 
O achocolatado em pó pode conter mais açúcar do que cacau (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
O achocolatado em pó pode conter mais açúcar do que cacau Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Alimentos em pó que devem ser evitados

Abaixo, a nutricionista lista seis alimentos em pó considerados não saudáveis e que devem ser evitados. Confira: 
  • Achocolatados em pó industrializados: contêm muito açúcar e pouco cacau;
  • Sopas instantâneas em pó: geralmente ricas em sódio, gordura e aditivos químicos;
  • Bebidas “saborizadas” em pó: quase sempre compostas por corantes, aromatizantes e adoçantes artificiais;
  • Temperos prontos em pó: costumam conter glutamato monossódico, conservantes e excesso de sal;
  • Café instantâneo: pode conter aditivos e conservantes que não são encontrados no café fresco, além de ter um sabor menos natural;
  • Misturas para bolos e sobremesas: muitas vezes são carregadas com açúcares refinados, gorduras trans e aditivos químicos que podem contribuir para problemas de saúde como obesidade e diabetes. 

Consumindo produtos em pó adequadamente

Por fim, Hemilly Rebouças Leite de Oliveira reforça que, diante desses alimentos em pó, é preciso evitar aqueles que possuem aditivos em excesso e priorizar aqueles sem ou com baixo teor de açúcar, sódio e gordura saturada. 
“Prefira produtos com ingredientes naturais e sem corantes artificiais. Verifique se há certificações, como ‘orgânico’, ‘sem glúten’, ‘sem lactose’ (quando necessário), e sempre observe o valor nutricional por porção, especialmente fibras, proteínas e calorias”, finaliza a especialista. Por Deiwerson Damasceno dos Santos
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