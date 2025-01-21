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6 alimentos benéficos para o cérebro das crianças

Veja como alguns nutrientes favorecem as funções cognitivas prejudicadas pelo uso excessivo de telas

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 14:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 jan 2025 às 14:30
O cuidado com a alimentação é fundamental para garantir o desenvolvimento do cérebro infantil (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
O cuidado com a alimentação é fundamental para garantir o desenvolvimento do cérebro infantil Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O uso excessivo de redes sociais por crianças e adolescentes tem preocupado especialistas e famílias, principalmente devido ao impacto no desenvolvimento cognitivo. Devido a isso é comum observar sinais como dificuldade de memória, atenção e tomada de decisão, que atrapalham o desempenho escolar e social. A boa notícia é que a alimentação pode ser uma aliada contra esse efeito negativo.
“O cérebro infantil é altamente sensível à nutrição, principalmente em períodos de desenvolvimento acelerado. O consumo de alimentos ricos em nutrientes essenciais é vital para fortalecer funções cognitivas, como memória e atenção, que podem ser prejudicadas pelo uso excessivo de telas”, explica o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em Neurociências e especialista em Nutrição Clínica pela TrainingHouse em Portugal.
Abaixo, o Dr. Fabiano de Abreu Agrela lista os principais alimentos benéficos para o cérebro de crianças e adolescentes. Confira!

1. Peixes gordurosos (ricos em ômega 3)

Os benefícios do ômega 3 para o desenvolvimento infantil são amplamente reconhecidos. ” O ômega 3 é um dos componentes mais importantes para a formação das membranas celulares do cérebro, e estudos mostram que ele melhora a memória e a capacidade de atenção das crianças”, afirma o Dr. Fabiano de Abreu Agrela. Peixes como salmão, sardinha e atum devem ser incluídos na dieta semanal das crianças.

2. Ovos (ricos em colina)

Os ovos contêm colina, um nutriente essencial para a produção de acetilcolina, um neurotransmissor relacionado à memória e ao aprendizado. “Adicionar ovos no café da manhã ou no lanche pode ajudar a reforçar a memória das crianças”, afirma o profissional.

3. Frutas ricas em antioxidantes

Mirtilos, morangos e frutas cítricas são ricas em antioxidantes , que protegem as células do cérebro contra o estresse oxidativo causado pelo excesso de estímulos digitais. “Essas frutas não só melhoram a memória, mas também ajudam a reduzir a ansiedade”, diz o Dr. Fabiano de Abreu Agrela.
O ferro é um nutriente importante para a saúde das crianças (Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock)
O ferro é um nutriente importante para a saúde das crianças Crédito: Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock

4. Ferro e vitaminas do complexo B

Alimentos como espinafre, feijão e carnes magras são fontes de ferro, enquanto cereais integrais e nozes oferecem vitaminas do complexo B. “A falta de ferro e vitaminas pode causar cansaço mental e dificultar o foco das crianças”, explica o profissional.

5. Probióticos e alimentos fermentados

A conexão entre a saúde intestinal e o funcionamento do cérebro tem ganhado cada vez mais destaque. Sobre isso, o neurocientista comenta: “o eixo intestino-cérebro é muito importante. Probióticos em iogurtes naturais ou kefir ajudam a melhorar a saúde intestinal, que impacta diretamente o humor e a cognição”.

6. Água

Manter o corpo bem hidratado é fundamental para o bom funcionamento do organismo, especialmente do cérebro. “Muitas vezes subestimada, a hidratação é essencial para a função cerebral. A desidratação pode afetar o humor e a capacidade de concentração”, explica o Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

Cuidados com a alimentação

O especialista em nutrição também ressalta que melhorar a dieta das crianças é um processo contínuo e que requer paciência e envolvimento dos pais. “Pequenas mudanças, como substituir lanches industrializados por frutas ou adicionar mais peixes às refeições, podem trazer grandes benefícios para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças”, afirma.
Ele também reforça a importância de buscar ajuda profissional para criar um plano alimentar personalizado, especialmente para crianças com déficits significativos de atenção ou dificuldades cognitivas.
Por Tayanne Silva
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