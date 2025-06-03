5 sintomas da síndrome do intestino irritável

A síndrome do intestino irritável pode ser identificada com alguns sintomas Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

A síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio gastrointestinal que afeta o funcionamento do intestino. A condição é caracterizada por uma combinação de sintomas crônicos e recorrentes que podem variar em intensidade e frequência.

Embora a causa exata da SII não seja completamente compreendida, acredita-se que fatores como dieta, estresse e alterações na motilidade intestinal desempenhem um papel significativo. Além disso, é considerada um distúrbio funcional, o que significa que não acarreta identificação de alguma anormalidade no intestino.

“Por se tratar de um distúrbio funcional, o diagnóstico da SII é geralmente clínico, baseado nos sintomas relatados pelo paciente e na exclusão de outras condições. Testes como exames de sangue , fezes e colonoscopia podem ser realizados para descartar outras doenças”, comenta Bruno Henrique Mendonça, coordenador do curso de Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera.

A seguir, o especialista lista alguns sintomas que podem indicar a síndrome do intestino irritável. Confira!

1. Dor abdominal

Dor ou desconforto abdominal recorrente, geralmente aliviada após a evacuação.

2. Alterações no padrão de evacuação

Episódios de diarreia , constipação ou alternância entre ambos.

Inchaço ou distensão no abdômen é dos sintomas da síndrome do intestino irritável Crédito: Imagem: brizmaker | Shutterstock

3. Inchaço e distensão abdominal

Sensação de inchaço ou distensão no abdômen, frequentemente associada a gases.

4. Muco nas fezes

Presença de muco nas fezes , que pode ser um sinal de irritação intestinal.

5. Sensação de evacuação incompleta

Sensação de que a evacuação não foi completa, mesmo após ir ao banheiro.

Consulte um especialista

Ao identificar os sintomas listados, procure um médico. “Se você suspeita que pode ter síndrome do intestino irritável, é importante consultar um médico para um diagnóstico adequado e orientação sobre o tratamento”, conclui Bruno Henrique Mendonça.