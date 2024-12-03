AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Se cuida

5 perguntas e respostas sobre a prática de yoga

Veja como essa atividade pode beneficiar a saúde e o bem-estar de diferentes maneiras

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 15:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 dez 2024 às 15:44
O yoga promove a conexão entre corpo e mente (Imagem: fizkes | Shutterstock)
O yoga promove a conexão entre corpo e mente Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
O yoga surgiu na Índia há mais de 5.000 anos como uma prática espiritual para alcançar o autoconhecimento e a harmonia interior. Combinando movimentos físicos (ásanas), exercícios respiratórios (pranayamas) e técnicas meditativas, tornou-se uma ferramenta completa para integrar corpo, mente e espírito.
Atualmente, o yoga é valorizado mundialmente tanto por seu aspecto espiritual quanto por seus benefícios para a saúde, como o fortalecimento físico, a redução do estresse e a melhora do bem-estar geral . Segundo o Yoga Journal , o número de praticantes nos Estados Unidos pulou de 20 milhões (em 2012) para 36 milhões (em 2016). 
No entanto, apesar da popularização da prática, ainda existem algumas dúvidas comuns, o que, segundo a professora de yoga, especializada no método Kaiut Yoga, Bruna Tiboni Kaiut, podem afetar a prática. “Muitas pessoas têm dúvidas sobre o yoga ou acreditam em alguns mitos comuns, e isso pode acabar desmotivando quem tem interesse em praticar. Por isso, é importante buscar informações e instruções de qualidade” , alerta.
A seguir, Bruna Tiboni Kaiut esclarece as principais dúvidas sobre a prática de yoga e seus benefícios. Confira!
O yoga ajuda a melhorar a flexibilidade ao longo do tempo (Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock)
O yoga ajuda a melhorar a flexibilidade ao longo do tempo Crédito: Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock

1. Preciso ser flexível para praticar yoga? 

A flexibilidade não é um requisito para começar no yoga – como muitos acreditam. A prática ajuda a melhorar a flexibilidade ao longo do tempo, independentemente do nível inicial do praticante. Yoga é sobre escutar o seu corpo.

2. Yoga ajuda a perder peso?

Sim. Apesar de não ser seu objetivo central, o yoga pode ajudar na perda de peso, pois cuida de vários fatores que contribuem para o aumento do peso, como ansiedade, sono ruim, má alimentação, metabolismo lento etc. 

3. Posso praticar yoga se tiver algum problema de saúde?

Na maioria dos casos, sim. Existem condições de saúde que limitam bastante a movimentação ou a coordenação, sendo necessário sempre seguir as orientações médicas sobre possíveis limitações. Todavia, o yoga é uma prática adaptável e pode ser modificada para atender às necessidades de quem tem problemas de saúde. 

4. Qual é a diferença entre yoga e meditação?

Essa é uma das dúvidas mais comuns. O yoga é uma prática que envolve movimentos físicos , posturas e análise da respiração, visando melhorar e integrar o corpo e a mente. A meditação, por sua vez, é uma prática focada no silêncio e na concentração mental, que também pode surgir espontaneamente a partir da abordagem física do yoga. 

5. Quantas vezes por semana é recomendado praticar yoga para ver resultados?

O ideal é praticar yoga de 2 a 3 vezes por semana. Com o tempo, se desejar aprofundar sua prática, pode aumentar a frequência. Mas é importante reforçar que os maiores benefícios do yoga são sentidos a longo prazo e a frequência de prática sempre vai ditar a evolução do seu processo.

Veja Também

10 mitos e verdades sobre a prática e os benefícios do yoga

Veja como o yoga ajuda a combater a ansiedade de fim de ano

Espaços para yoga e meditação integram lazer de novos condomínios

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama
Michelle diz que Bolsonaro vive 'dias mais difíceis' após Damares relatar que ele passou mal
Imagem de destaque
Honda City estreia novo design e ganha mais itens sem mexer no preço
A Gazeta e CBN Vitória vão fazer cobertura especial no dia das eleições
Superlive e apuração em tempo real: veja como será cobertura eleitoral de A Gazeta e CBN

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados