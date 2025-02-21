5 passos para fortalecer a sua autoestima

Fortalecer a autoestima é uma estratégia para criar uma relação mais verdadeira com consigo Crédito: Imagem: Blueastro | Shutterstock

Viver em busca da aprovação dos outros é desgastante. Mas já parou para pensar sobre como isso afeta sua vida e, principalmente, por que buscamos isso? Segundo a terapeuta Daniella Vilar, esse comportamento está frequentemente ligado a medos profundos que carregamos ao longo da vida, como o receio de errar ou de decepcionar.

“A busca por aprovação é um mecanismo comum, mas que muitas vezes nos aprisiona. Ela nos faz duvidar de nós mesmas e nos impede de viver de forma autêntica”, explica. Fortalecer a autoestima, então, é além de uma questão de se sentir bem, mas, principalmente, de criar uma relação mais verdadeira consigo.

Por que buscamos aprovação?

Daniella Vilar aponta 3 medos principais que alimentam essa necessidade:

Medo de ser julgada:esse medo nos paralisa e nos faz evitar tomar iniciativas que poderiam ser significativas em nossas vidas;

Medo de errar: a ideia de que precisamos ser perfeitos para sermos aceitos nos afasta de experiências que poderiam nos ensinar e fortalecer;

Medo de decepcionar:muitas vezes, acreditamos que o amor e a aceitação dos outros dependem de nós atenderemos às expectativas alheias.

Superar esses medos requer uma mudança de perspectiva e a adoção de práticas que fortalecem a autoestima. Para isso, Daniella Vilar compartilha algumas dicas essenciais para começar esse processo. Confira!

1. Identifique suas crenças limitantes

Pergunte-se: “De onde vem minha necessidade de agradar?” Muitas vezes, esses comportamentos estão associados às experiências da infância ou a padrões que aprendemos ao longo da vida. Reconhecer essas origens é o primeiro passo para libertá-las. Escreva em um caderno as situações em que você sentiu que precisava da aprovação dos outros e reflita sobre o impacto que isso teve na sua vida. Esse exercício ajuda a trazer clareza e abrir espaço para mudanças.

2. Pratique o autoconhecimento

Reserve um momento do seu dia para refletir sobre suas emoções e atitudes. Daniella Vilar recomenda diários ou meditação como ferramentas para entender melhor suas reações e desejos. Ao escrever sobre o que você sente ou pensa, você passa a se conhecer mais profundamente e a identificar padrões que podem ser alterados. Experimente também se questionar: “Isso é algo que eu quero para mim ou estou tentando agradar alguém?”.

Saber dizer não é importante para estabelecer limites e fortalecer a autoestima Crédito: Imagem: SanaStock | Shutterstock

3. Aprenda a dizer ‘não’

Estabelecer limites é fundamental. “Dizer ‘não’ não significa ser egoísta, mas priorizar o que é importante para você”, explica a terapeuta. Comece com pequenos ‘nãos’ e perceba como isso pode ser libertador. Por exemplo, recusar algo simples, como um compromisso que não te faz bem, pode ser um bom início. A verdade é que quem realmente se importa com você vai respeitar seus limites.

4. Foque em suas conquistas

Ao invés de se fixar no que ainda falta, celebre suas vitórias, por menores que sejam. Isso ajuda a construir confiança em si e a reconhecer seu próprio valor. Experimente criar uma lista das suas realizações, desde as mais simples até as mais significativas. Esse processo te ajuda a perceber o quanto você é capaz e te motiva a seguir em frente.

5. Conecte-se com pessoas que te inspiram

Cultive relações com pessoas que te valorizam e te ajudam a crescer. Daniella Vilar sugere buscar ambientes em que você se sinta respeitado e apoiado, e permita-se se afastar de quem não contribui positivamente para sua jornada. Relações saudáveis podem funcionar como espelhos que reforçam seu valor e incentivam a sua evolução.