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5 maneiras de praticar o mindfulness no dia a dia

Prática de atenção plena ajuda a reduzir a ansiedade e melhorar o bem-estar

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 19:44

Portal Edicase

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Publicado em 

15 nov 2024 às 19:44
A prática de mindfulness é uma aliada no combate à ansiedade e ao estresse (Imagem: eamesBot | Shutterstock)
A prática de mindfulness é uma aliada no combate à ansiedade e ao estresse Crédito: Imagem: eamesBot | Shutterstock
Em tempos cada vez mais acelerados, o  overthinking , que traduzido para o português quer dizer “pensar demais”, se tornou parte do cotidiano dos brasileiros. No entanto, as preocupações excessivas com situações corriqueiras levam a estágios de estresse e ansiedade.
Não à toa, de acordo com levantamento do Ministério da Previdência Social, de outubro de 2023 a setembro de 2024, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedeu 128.905 benefícios por incapacidade, antigo auxílio-doença, por transtornos ansiosos, afastando os brasileiros do trabalho.
Neste cenário, o corpo e a mente clamam por uma pausa. A prática de  mindfulness  (atenção plena) é uma ferramenta eficaz para aliviar a ansiedade, pois promove um estado de consciência focada no presente. “A técnica envolve prestar atenção intencionalmente ao momento atual, sem julgamentos, o que pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar emocional”, explica Gisele Hedler, especialista em comportamento humano e pessoal.
A especialista diz ainda que praticar o  mindfulness  nos possibilita estar totalmente presente e consciente de nossos pensamentos, sensações físicas e do ambiente ao redor. Abaixo, Gisele Hedler lista algumas dicas para praticar o mindfulness  no dia a dia. Confira!

1.Meditação e respiração

O primeiro passo para praticar o  mindfulness  é focar na respiração . Por isso, Gisele Hedler orienta a sentar-se confortavelmente em um local tranquilo. Em seguida, feche os olhos e concentre-se na sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. “Se sua mente começar a vagar, gentilmente traga sua atenção de volta à respiração. Você pode fazer isso por 5 a 10 minutos inicialmente e aumentar o tempo conforme se sentir confortável”, afirma.

2.Atenção plena nas atividades diárias

Gisele Hedler diz que o  mindfulness  pode ser praticado enquanto realiza atividades cotidianas, como comer, caminhar ou lavar louça. Ao ingerir alimentos, por exemplo, preste atenção ao sabor, à textura e ao cheiro dos alimentos, sem se distrair com pensamentos ou outras atividades. Durante uma caminhada, concentre-se no movimento do seu corpo , nos sons ao seu redor e nas sensações dos pés tocando o chão.
Observar os pensamentos como nuvens, que vêm e vão, ajuda a cultivar a paz interior (Imagem: VectorMine | Shutterstock)
Observar os pensamentos como nuvens, que vêm e vão, ajuda a cultivar a paz interior Crédito: Imagem: VectorMine | Shutterstock

3.Observe seus pensamentos

Essa prática ajuda a reconhecer e observar os nossos pensamentos sem se apegar a eles. “Comece a observar os pensamentos que surgem, sem tentar mudá-los ou julgá-los. Imagine que seus pensamentos são como nuvens no céu, que vêm e vão. A ideia é observar sem se envolver”, ensina a especialista.

4. Respiração 4-7-8 (ou similar)

Este é um exercício simples que combina respiração com mindfulness . Para praticá-lo, inspire profundamente contando até 4. Segure a respiração contando até 7. Por fim, expire lentamente contando até 8. Repita esse ciclo algumas vezes, concentrando-se na respiração e nas sensações físicas que ela provoca.

5. Mindfulness durante conversas

Praticar mindfulness em interações sociais pode melhorar a qualidade da comunicação e a escuta ativa. “Quando estiver conversando, preste total atenção à pessoa, sem interromper ou se distrair com seus próprios pensamentos. Observe as palavras, o tom de voz e a linguagem corporal do outro”, orienta Gisele Hedler.
Com a sua prática regular, o mindfulness pode alterar padrões de pensamento ansiosos. Sessões diárias de 5 a 10 minutos já são suficientes para começar a notar os benefícios, segundo Gisele Hedler. No entanto, é preciso ser paciente e praticá-la com frequência.
Por Yasmin Santos
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