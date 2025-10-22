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5 hábitos essenciais para preservar a saúde dos joelhos

Ortopedista ensina atitudes simples do dia a dia que evitam o desgaste precoce das articulações

Publicado em 22 de Outubro de 2025 às 15:32

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 out 2025 às 15:32
Hábitos simples podem ajudar a proteger as articulações do joelho (Imagem: muse studio | Shutterstock)
Hábitos simples podem ajudar a proteger as articulações do joelho Crédito: Imagem: muse studio | Shutterstock
A dor no joelho pode ser encarada por algumas pessoas como algo “normal” do envelhecimento ou consequência de esforço físico, mas essa percepção está equivocada. Segundo o ortopedista Dr. Guilherme Torso, do Studio Gorga Bem-Estar, o desconforto nas articulações — especialmente ao subir escadas, agachar ou caminhar — é um sinal de alerta que merece atenção. “A dor pode até passar com o tempo, mas o desgaste não. E quanto antes o paciente buscar ajuda médica, maiores são as chances de evitar lesões e cirurgias”, explica.
Estudos mostram que o joelho é uma das articulações mais afetadas pelo excesso de peso, pelo sedentarismo e pela execução incorreta de exercícios físicos. Além de causar dor e limitação de movimento, o desgaste progressivo da cartilagem pode levar à artrose , uma condição inflamatória e degenerativa que compromete a mobilidade e a qualidade de vida. “A boa notícia é que há muito o que fazer para prevenir — e tudo começa por hábitos diários simples”, completa o especialista.
A seguir, o ortopedista Guilherme Torso lista 5 atitudes práticas que ajudam a manter a saúde dos joelhos e evitar o desgaste articular precoce. Confira! 

1. Movimentar-se com consciência

O movimento é essencial para a saúde articular, mas o excesso ou a execução errada pode ter o efeito oposto. “Atividade física protege, mas precisa ser feita com orientação. Corrida sem preparo ou treinos com sobrecarga excessiva, por exemplo, aumentam o risco de lesão ”, alerta o ortopedista. Segundo o Dr. Guilherme Torso, fortalecer os músculos estabilizadores, especialmente quadríceps e glúteos, é o que garante sustentação e reduz o impacto sobre o joelho.

2. Cuidar da alimentação

A dor crônica, o inchaço e a rigidez articular podem ter origem inflamatória. E, segundo o médico, a alimentação exerce papel direto nesse processo. “O que você come pode contribuir ou reduzir a inflamação. É importante evitar ultraprocessados, óleos refinados e excesso de açúcar, e incluir fontes de ômega-3, vegetais variados, cúrcuma e chás anti-inflamatórios”, orienta o ortopedista.
Manter o peso ideal é fundamental para garantir a saúde dos joelhos (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Manter o peso ideal é fundamental para garantir a saúde dos joelhos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

3. Manter o peso saudável

O impacto do peso corporal sobre as articulações é significativo: cada quilo a mais representa até quatro vezes mais carga sobre os joelhos. “O excesso de peso é um dos fatores que mais aceleram o desgaste da cartilagem. A boa notícia é que uma perda de apenas 5% já pode aliviar a dor e melhorar a mobilidade”, explica o médico.

4. Respeitar o descanso articular

Dormir bem e evitar longos períodos na mesma posição são hábitos fundamentais para a recuperação das articulações. “O descanso faz parte do tratamento, não é o oposto de disciplina”, reforça o Dr. Guilherme Torso. O sono de qualidade ajuda a reduzir a percepção da dor, favorece a regeneração tecidual e melhora o controle inflamatório do corpo .

5. Não ignorar os sinais

Dor persistente nos joelhos, inchaço frequente e limitação de movimento não devem ser tratados apenas com analgésicos. “Muitos pacientes adiam a consulta por achar que a dor vai passar sozinha. Isso é um erro. A avaliação precoce permite corrigir causas simples antes que se tornem problemas crônicos”, finaliza o especialista.
Por Paula de Paula
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