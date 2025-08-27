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5 fatores que prejudicam as articulações

Ortopedista alerta que fatores silenciosos e menos óbvios estão entre os principais vilões

Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 14:25

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 ago 2025 às 14:25
Fatores silenciosos estão entre os principais vilões da saúde das articulações (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
Fatores silenciosos estão entre os principais vilões da saúde das articulações Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
Quando se fala em problemas nas articulações, a primeira imagem que costuma vir à mente é a de idosos com desgaste natural, atletas submetidos a treinos intensos ou pessoas que sofreram lesões evidentes. No entanto, o que muitos podem desconhecer é que há fatores silenciosos e menos óbvios que também podem comprometer essas estruturas e abrir caminho para dores e limitações ao longo da vida.
Segundo o ortopedista e especialista em dor, Dr. Luiz Felipe Carvalho, entender essas influências ocultas é um passo fundamental para proteger a mobilidade e garantir qualidade de vida no futuro. “Estar consciente de todos os fatores que podem afetar a saúde das suas articulações seja no curto ou no longo prazo é essencial para pensar na prevenção de problemas futuros”,alerta.
Para ajudar a reconhecer hábitos que prejudicam as articulações, o especialista destaca pontos de atenção que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Confira!

1. Longos períodos na mesma posição

Passar longos períodos sentado ou em pé, sem pausas para se movimentar , tende a sobrecarregar as articulações. “A imobilidade prolongada contribui para rigidez e inflamação”, explica Dr. Luiz Felipe Carvalho.

2. Falta de hidratação

Formada em grande parte por água, a cartilagem articular depende da hidratação adequada para se manter saudável. Quando a ingestão de líquidos é insuficiente, a lubrificação diminui, o atrito aumenta e o desgaste tende a se acelerar.
O estresse crônico libera hormônios que podem afetar a saúde articular mesmo sem lesões prévias (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)
O estresse crônico libera hormônios que podem afetar a saúde articular mesmo sem lesões prévias Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

3. Estresse crônico

O estresse constante provoca liberação de hormônios inflamatórios, que podem afetar a saúde articular mesmo sem lesões prévias.

4. Uso excessivo de calçados inadequados

Sapatos sem o devido suporte alteram a distribuição de peso no corpo e podem prejudicar joelhos, quadris e coluna.

5. Distúrbios do sono

A reparação de tecidos, incluindo cartilagem e ligamentos , ocorre principalmente durante o sono profundo. Dormir mal compromete esse processo.
De acordo com o especialista, conhecer e corrigir esses fatores é um passo importante para manter as articulações funcionais por mais tempo. “Prevenção é sempre o caminho mais eficaz para preservar a mobilidade e evitar dores futuras”, finaliza o Dr. Luiz Felipe Carvalho.
Por Tayanne Silva
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