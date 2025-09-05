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5 estratégias para reduzir a ansiedade no dia a dia

Hábitos simples são grandes aliados para alcançar o equilíbrio mental na rotina

Publicado em 05 de Setembro de 2025 às 18:33

Portal Edicase

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Publicado em 

05 set 2025 às 18:33
Estratégias simples podem ajudar a aliviar a ansiedade e manter a mente equilibrada (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Estratégias simples podem ajudar a aliviar a ansiedade e manter a mente equilibrada Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock
Sentir ansiedade em momentos específicos é algo natural e até útil, já que prepara o corpo e a mente para lidar com desafios. O problema surge quando essa sensação se torna frequente e desmedida, causando sofrimento e impacto negativo na vida cotidiana.
“Nesse ponto, a ansiedade passa a prejudicar o sono, a concentração, o convívio social e até o desempenho profissional. É quando precisamos investigar com mais atenção”, explica a psicoterapeuta Daniele Caetano, fundadora da Caminhos da Terapia e da Mentoria Bem Me Quero.

Sintomas da ansiedade

Entre os sinais de que algo não vai bem, Daniele Caetano destaca:
  • Alterações no sono como insônia ou excesso de sono;
  • Irritabilidade constante;
  • Pensamentos acelerados e catastróficos;
  • Sintomas físicos como taquicardia, falta de ar, tremores e dores musculares.
“Esses sintomas , somados à dificuldade de concentração e memória, são alertas de que o corpo e a mente estão pedindo pausa”, reforça a psicoterapeuta.

Mantendo a ansiedade sob controle

Para lidar com a ansiedade , algumas práticas simples podem fazer a diferença. A respiração consciente é uma delas. Exercícios como o 4-4-4 — inspirar em quatro segundos, segurar quatro e expirar em quatro — ajudam a reduzir os batimentos cardíacos e a acalmar a mente. Já a atividade física auxilia na liberação de endorfina, serotonina e dopamina, hormônios ligados ao bem-estar, além de melhorar a qualidade do sono e a disposição.
A psicoterapia também é uma aliada fundamental. “A terapia não traz apenas um alívio momentâneo. Ela proporciona autoconhecimento, ajuda a identificar gatilhos, reorganizar pensamentos e desenvolver estratégias de enfrentamento. Isso fortalece a saúde emocional e reduz a recorrência dos sintomas”, explica Daniele Caetano.
Outro ponto importante é a rotina. Segundo a psicoterapeuta, ter horários definidos e organizar tarefas ajuda a diminuir a sensação de descontrole. “Uma rotina estruturada reduz a sobrecarga mental e aumenta a segurança. Até mesmo pequenas pausas planejadas fazem diferença”, afirma.
Praticar atividades físicas regularmente contribui para a saúde mental e reduz a ansiedade (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Praticar atividades físicas regularmente contribui para a saúde mental e reduz a ansiedade Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Reduzindo a ansiedade no dia a dia 

Para quem busca alternativas práticas, Daniele Caetano indica cinco estratégias simples que podem ser aplicadas no dia a dia para reduzir a ansiedade:
  • Respiração consciente: alguns minutos por dia;
  • Movimentar o corpo: caminhada, alongamento ou atividade física regular;
  • Higiene do sono: evitar telas antes de dormir e criar rituais de relaxamento;
  • Rotina organizada: uso de agenda ou checklists simples;
  • Momentos de pausa: meditação, oração ou hobbies.

Importância do acompanhamento terapêutico

A psicoterapeuta alerta que essas práticas devem ser vistas como complementares e preventivas, e não como substitutas de um tratamento para o problema. “Se a ansiedade se torna frequente e começa a atrapalhar a vida pessoal ou profissional, o primeiro passo é reconhecer que precisa de apoio. Procurar um terapeuta e, quando necessário, também um psiquiatra para avaliação, pode evitar o agravamento dos sintomas e contribuir para uma recuperação mais adequada”, finaliza.
Por Gabriela Andrade
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