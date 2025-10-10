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5 dicas para tornar o Dia das Crianças mais inclusivo e divertido

Veja como adaptar os momentos de lazer para torná-los mais confortáveis para crianças com deficiências

Publicado em 10 de Outubro de 2025 às 12:32

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 out 2025 às 12:32
Atividades adaptadas podem tornar o Dia das Crianças mais inclusivo (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Atividades adaptadas podem tornar o Dia das Crianças mais inclusivo Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma data perfeita para criar memórias felizes e demonstrar o amor. Para as crianças com deficiências, em especial, é importante oferecer momentos de lazer que sejam realmente prazerosos e, ao mesmo tempo, adequados às particularidades delas.
De acordo com o neurocirurgião e especialista em desenvolvimento infantil André Ceballos, a maneira certa de comemorar esse dia é colocar a criança no centro da programação, respeitando seu tempo, preferências e limites. “O Dia das Crianças deve ser um convite ao afeto e à inclusão. Quando o planejamento considera as necessidades individuais, toda a família participa de uma experiência mais rica e tranquila”, afirma.
Além de fortalecer vínculos, esse cuidado também contribui para o desenvolvimento cognitivo, motor e emocional dos pequenos. Atividades simples , adaptadas a eles e repletas de carinho podem trazer tanto aprendizado quanto diversão, garantindo que a data seja lembrada com alegria por todos.
Abaixo, André Ceballos lista algumas dicas para tornar o Dia das Crianças mais inclusivo, respeitoso e divertido. Confira!

1. Planeje de acordo com o perfil da criança

Sempre considere as limitações da criança , sejam elas motoras, sensoriais ou cognitivas. Escolha lugares ou brincadeiras acessíveis a ela. Espaços com barulho excessivo ou muita gente podem gerar desconforto e acabar criando estresse tanto nos pais quanto na criança.

2. Estimule a participação em família

Envolver irmãos, primos e amigos em atividades adaptadas ajuda a criança a se sentir parte do grupo, fortalecendo laços e a autoestima. Se o pequeno se sentir confortável e for receptivo, estimule ele a brincar com os irmãos e primos, faça jogos em turmas, com temas e personagens que ele goste.
Brinquedos que estimulam o lado sensorial são ótimas opções (Imagem: Tatyana Vyc | Shutterstock)
Brinquedos que estimulam o lado sensorial são ótimas opções Crédito: Imagem: Tatyana Vyc | Shutterstock

3. Aposte em brinquedos sensoriais

Texturas, cores e sons podem ser grandes aliados no desenvolvimento cognitivo e motor. Brinquedos simples, como massinhas e blocos de montar, são ótimas opções. No Dia das Crianças, procure criar atividades lúdicas para celebrar a data.

4. Respeite pausas e necessidades

Permita que a criança faça intervalos sempre que precisar. O descanso também faz parte do aprendizado e da diversão. Se perceber excesso de irritação, choro ou até mesmo timidez em excesso, a melhor dica é recuar, respeitar o tempo dela, para que ela se acostume a uma brincadeira nova ou a um local.

5. Celebre pequenas conquistas

Valorize cada momento: um sorriso, um gesto novo, uma interação inesperada. Esses progressos reforçam a confiança da criança e de toda a família.
“O Dia das Crianças não precisa ser grandioso para ser especial. O essencial é que a criança se sinta acolhida, amada e respeitada em suas particularidades”, reforça André Ceballos. Com atenção e carinho, é possível transformar a data em um momento de inclusão, aprendizado e afeto.
Por Alice Veloso
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