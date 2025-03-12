5 dicas para recuperar o corpo após o Carnaval

Hábitos saudáveis são importantes para a saúde após o Carnaval Crédito: Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock

O Carnaval oficial já passou, mas os bloquinhos e festas continuam movimentando o mês de março. Após dias ou semanas de folia, é comum que o corpo sinta os efeitos do excesso de bebidas alcoólicas, poucas horas de sono, alimentação desregulada e exposição prolongada ao sol. Para recuperar a saúde e evitar problemas mais sérios, é fundamental adotar alguns cuidados no pós-festa.

Segundo o Dr. Jefferson Medeiros, oncologista especializado em cabeça e pescoço, o período pós-Carnaval exige atenção especial à hidratação, alimentação equilibrada e descanso adequado. “Durante a folia, muitas pessoas negligenciam hábitos saudáveis , o que pode comprometer a imunidade e aumentar o risco de infecções. A reposição de líquidos, uma dieta rica em nutrientes e um sono de qualidade são essenciais para recuperar o organismo”, explica.

Riscos do álcool e do cigarro

Um dos principais alertas é para os danos causados pelo consumo excessivo de álcool e cigarro . Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tabagismo e o consumo abusivo de bebidas alcoólicas estão entre os principais fatores de risco para o câncer de boca e garganta.

“O álcool em excesso pode causar irritação na mucosa da boca e da garganta, além de impactar o fígado e a imunidade. Já o cigarro contém substâncias altamente prejudiciais que podem deixar sequelas graves no organismo”, alerta o Dr. Jefferson Medeiros.

Reforce o consumo de água e líquidos naturais Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Recuperando o corpo após a folia

Para ajudar na recuperação do corpo depois da folia, o Dr. Jefferson Medeiros recomenda:

Hidratação reforçada: beber bastante água e consumir líquidos naturais, como água de coco e sucos sem açúcar, ajuda a reidratar o organismo;

Alimentação equilibrada: aposte em frutas, verduras e proteínas magras para repor vitaminas e minerais essenciais;

Sono regulado: tente restabelecer uma rotina de descanso, garantindo pelo menos 8 horas de sono por noite;

Evitar álcool e cigarro: reduzir ou eliminar o consumo dessas substâncias ajuda na recuperação do sistema imunológico.

Consulte um médico

Se houver sintomas como dor persistente na garganta, rouquidão prolongada ou lesões na boca, é importante procurar um especialista. Seguir essas dicas pode fazer toda a diferença para recuperar o corpo e manter a saúde em dia após o Carnaval. Afinal, a festa pode acabar, mas o bem-estar deve durar o ano todo!