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5 dicas para cuidar da pele durante o processo de emagrecimento

Veja como manter a elasticidade e o viço enquanto perde peso

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 16:59

Portal Edicase

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Publicado em 

25 abr 2025 às 16:59
Durante o processo de emagrecimento, a pele precisa de cuidados especiais (Imagem: Pormezz | Shutterstock)
Durante o processo de emagrecimento, a pele precisa de cuidados especiais Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock
A busca pelo emagrecimento rápido, comum em períodos de dietas intensas ou transformações radicais no estilo de vida, além de impactar a saúde, pode ter efeitos indesejados sobre a pele. Isso porque, segundo o dermatologista Dr. José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, perder muitos quilos em pouco tempo compromete diretamente a elasticidade, o viço e até a saúde dos cabelos e unhas.
“Os principais impactos do emagrecimento acentuado incluem flacidez, opacidade da pele, unhas frágeis e queda de cabelo. O corpo perde gordura, mas a pele nem sempre acompanha esse ritmo”, explica. Com isso, a pele ganha uma aparência envelhecida, especialmente nas regiões com maior acúmulo de gordura, em que a pele pode não ter tempo de se retrair, gerando flacidez intensa.
Além disso, as estrias — geralmente associadas ao ganho de peso — também podem surgir, por conta do estiramento seguido de retração. “É uma combinação de pele desidratada, coloração mais esbranquiçada e perda da firmeza que intensifica a sensação de envelhecimento precoce”, reforça o dermatologista.
Abaixo, o Dr. José Roberto Fraga Filho lista 4 dicas para cuidar da pele durante o processo de emagrecimento. Confira! 

1. Nutrição como aliada da pele

A alimentação equilibrada é uma forte aliada no processo. O Dr. José Roberto Fraga Filho recomenda que o emagrecimento seja feito com déficit calórico moderado e que se priorize o consumo de antioxidantes naturais, presentes em frutas e vegetais. “Eles ajudam a minimizar os danos celulares e combatem o envelhecimento precoce da pele”, explica.

2. Cuidados dermatológicos durante o emagrecimento

Para proteger a pele durante a perda de peso, o especialista recomenda um protocolo básico de skincare com hidratantes potentes, vitamina C, protetor solar com FPS acima de 30 e sabonetes suaves. “Não adianta focar apenas na balança. A pele precisa de cuidados constantes, principalmente preventivos”, alerta.
A hidratação é fundamental para manter a elasticidade da pele (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A hidratação é fundamental para manter a elasticidade da pele Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Hidratação interna e externa

Segundo o médico, a pele funciona como uma “parede de tijolos”, em que colágeno e elastina atuam como cimento de sustentação. Sem hidratação adequada — tanto pela ingestão de água quanto pelo uso de cremes específicos — essa estrutura se fragiliza, perdendo firmeza e elasticidade.

4. Tratamentos indicados para recuperar firmeza

Após uma perda significativa de peso, é possível recuperar parte da firmeza e luminosidade da pele com procedimentos minimamente invasivos, como bioestimuladores de colágeno , ultrassom microfocado, radiofrequência e lasers. “A tendência atual é o ‘menos é mais’. Tratamentos sutis, mas eficazes, que preservam a naturalidade do rosto e corpo”, explica o dermatologista.
Esses procedimentos também podem ser iniciados antes da perda de peso acentuada, como forma de prevenção à flacidez. No entanto, em casos mais severos, a cirurgia plástica para retirada do excesso de pele pode ser necessária. “O dermatologista é quem avalia a real necessidade e orienta o melhor momento para esse encaminhamento”, afirma o Dr. José Roberto Fraga Filho.

5. Mantenha os cuidados com a pele

Um erro frequente, segundo o especialista, é priorizar a contagem de calorias e esquecer dos cuidados com a pele. “Muitos deixam para pensar no skincare depois, mas nesse processo o ideal é agir antes dos danos aparecerem”.
Por Gabriela Andrade
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