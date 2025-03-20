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5 cuidados para prevenir doenças típicas do outono

Veja como alguns hábitos ajudam a manter a saúde nesta época do ano

Publicado em 20 de Março de 2025 às 17:07

Portal Edicase

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Publicado em 

20 mar 2025 às 17:07
Certos hábitos contribuem para a prevenção de doenças no outono (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)
Certos hábitos contribuem para a prevenção de doenças no outono Crédito: Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
No outono, as temperaturas mais amenas provocam mudança na umidade do ar, para a felicidade de muitos que vêm sofrendo com o calor excessivo nos últimos meses. Contudo, o que chega caminhando lado a lado a essa transição de clima é o surgimento de doenças típicas da estação, como respiratórias, alérgicas e virais.
Gripes e resfriados, por exemplo, se tornam mais comuns, pois as pessoas tendem a se concentrar em ambientes fechados para fugir das baixas temperaturas, facilitando a propagação de vírus, como o influenza.
José Ricardo Scalise, médico e coordenador do curso de Medicina da Faculdade Uniderp Ponta Porã, também chama atenção para os quadros de alergias respiratórias . “A combinação do clima mais seco, a maior presença de pólen e os ventos fortes favorecem o aumento das alergias sazonais. Sintomas como espirros, coriza, tosse e olhos irritados podem se intensificar, principalmente em pessoas que já têm histórico de rinite alérgica ou asma”, aponta.
O médico salienta que pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma e bronquite, devem redobrar os cuidados durante o outono, tornando necessário um acompanhamento médico contínuo e adesão a tratamentos preventivos. Além disso, para ajudar a prevenir as doenças típicas do outono, o José Ricardo Scalise lista alguns hábitos importantes. Veja!

1. Cuide da hidratação

Beber bastante água é fundamental, pois a umidade do ar tende a diminuir nesta época, o que pode ressecar as vias respiratórias . Além de hidratar, a água tem um papel muito importante no transporte intracelular de nutrientes, oxigênio e sais minerais, sendo responsável por expulsar algumas substâncias tóxicas por meio do suor e da urina.

2. Use roupas adequadas

Evitar mudanças bruscas de temperatura, utilizando roupas que possibilitem ajustes durante o dia, ajuda a prevenir resfriados. Vale lembrar que roupas de frio que ficam durante meses guardadas no guarda-roupa podem ser o habitat ideal para bactérias, ácaros, fungos e poeira e, embora a temperatura do corpo tenha que estar confortável com a vestimenta adequada, é imprescindível que as peças sejam higienizadas antes do uso.
Manter as janelas abertas ajuda o ar circular pelos ambientes (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
Manter as janelas abertas ajuda o ar circular pelos ambientes Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock

3. Mantenha os ambientes ventilados

É importante manter os ambientes ventilados para evitar o acúmulo de ácaros, mofo e poluentes, pois os microrganismos adoram se alojar nos lençóis, cortinas, toalhas de mesa e de banho. Usar um umidificador pode ser uma boa opção para quem sofre com o ar muito seco .

4. Cuide da higiene pessoal

Lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, e evitar tocar o rosto são medidas simples que ajudam a prevenir doenças respiratórias, afinal, estamos em contato constante com diversos objetos que podem ser contaminados por vírus. Não guarde roupas úmidas e deixe as peças expostas ao sol após a lavagem.

5. Consulte um médico

Em casos de sintomas persistentes, a busca por um médico clínico é fundamental para diagnóstico correto da doença e indicação de medicamentos adequados , como o uso de descongestionantes nasais. Manter a vacinação em dia também é uma medida essencial para prevenir o contágio e proliferação de quadros virais.
Por Camila Crepaldi
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