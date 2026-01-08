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5 cuidados essenciais que toda grávida deve ter na praia

Especialista ensina atitudes simples para gestantes aproveitarem o verão com segurança, conforto e tranquilidade

Publicado em 08 de Janeiro de 2026 às 12:30

Portal Edicase

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Publicado em 

08 jan 2026 às 12:30
Grávidas são mais sensíveis ao calor e precisam ter cuidado na praia (Imagem: maxbelchenko | Shutterstock)
Grávidas são mais sensíveis ao calor e precisam ter cuidado na praia Crédito: Imagem: maxbelchenko | Shutterstock
Durante o verão, os cuidados com o corpo tendem a se intensificar, especialmente entre quem deseja aproveitar a praia. Para as gestantes, a atenção deve ser ainda maior. Isso porque, segundo a professora de Ginecologia e Obstetrícia da Afya Itaperuna, Dra. Júlia Bicudo, as altas temperaturas, associadas às mudanças naturais do corpo durante a gestação, podem aumentar o risco de desconfortos e mal-estares.
“Durante a gravidez, o organismo trabalha em ritmo acelerado, há aumento do volume sanguíneo e maior retenção de líquidos. Isso faz com que a gestante seja mais sensível ao calor e tenha maior chance de sentir tontura, queda de pressão e inchaço”, explica a Dra. Júlia Bicudo.
Para evitar estes problemas e curtir o verão com tranquilidade, a médica recomenda algumas atitudes simples que fazem toda a diferença:

1. Hidratação constante

Beba água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Água de coco e sucos naturais também ajudam.

2. Evite sol intenso

Prefira horários entre 6h e 10h ou após as 16h00, quando a radiação é mais baixa.
O protetor solar reduz o risco de manchas escuras causadas por alterações hormonais na gravidez (Imagem: verona studio | Shutterstock)
O protetor solar reduz o risco de manchas escuras causadas por alterações hormonais na gravidez Crédito: Imagem: verona studio | Shutterstock

3. Use protetor solar adequado

Reaplique a cada duas horas e utilize chapéu e roupas leves para reforçar a proteção. “A pele da gestante fica mais sensível por causa das alterações hormonais, o que aumenta o risco de manchas escuras, como o melasma. Por isso, proteção solar é indispensável”, orienta a especialista.

4. Descanse sempre que necessário

Faça pausas à sombra, sente-se com as pernas elevadas e evite caminhadas longas na areia quente e fofa, isso pode intensificar o inchaço nas pernas e causar desconforto.

5. Alimentação leve

Frutas, sanduíches leves e refeições não gordurosas ajudam a evitar mal-estar e manter a disposição.
A professora reforça que, com cuidados simples e atenção ao próprio corpo, a gestante pode aproveitar a praia e os dias de calor de forma segura e agradável. “O importante é respeitar os limites do organismo e priorizar o bem-estar. Assim, o verão pode ser vivido com leveza e segurança”, conclui a Dra. Júlia Bicudo.
Por Beatriz Felicio
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