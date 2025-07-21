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5 benefícios importantes do iogurte natural para a saúde

Nutricionista explica por que incluir esse alimento fermentado na dieta é uma escolha inteligente

Publicado em 21 de Julho de 2025 às 12:25

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 jul 2025 às 12:25
O iogurte é rico em nutrientes que trazem diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O iogurte é rico em nutrientes que trazem diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
O iogurte natural é um alimento versátil e nutritivo, ideal para integrar uma alimentação equilibrada em diferentes momentos do dia. Rico em proteínas, cálcio e probióticos naturais, ele traz diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo, especialmente para quem busca o emagrecimento, como destaca a nutricionista clínica Sabina Donadelli, especialista em emagrecimento e longevidade saudável.
“Quando combinamos o iogurte com sementes como chia, linhaça ou girassol e frutas frescas, ricas em fibras, como mamão, maçã ou frutas vermelhas, oferecemos ao corpo um combo de nutrientes que nutre e sustenta, com baixa densidade calórica”, explica.
Abaixo, ela compartilha 5 benefícios do iogurte natural para a saúde e explica por que incluí-lo na dieta pode ser uma escolha inteligente!

1. Melhora da microbiota intestinal

Os probióticos (como  Lactobacillus  e  Bifidobacterium ) presentes no iogurte natural ajudam a equilibrar a flora intestinal , fortalecendo a barreira intestinal e reduzindo processos inflamatórios crônicos. Uma microbiota saudável está diretamente ligada à regulação do metabolismo, controle do peso, absorção eficiente de nutrientes e até bom humor.

2. Aumento da saciedade e auxílio no emagrecimento

As proteínas de alto valor biológico do iogurte natural retardam o esvaziamento gástrico e estimulam hormônios da saciedade, como a leptina, ajudando a controlar o apetite e evitar excessos alimentares. Isso é especialmente importante em estratégias de emagrecimento saudáveis e sustentáveis.
Um estudo publicado na revista Appetite revelou que consumir iogurte como lanche intermediário aumenta a saciedade e reduz a ingestão calórica nas refeições seguintes, favorecendo o controle do peso. Outro estudo, divulgado no International Journal of Obesity , também apontou que o consumo de laticínios fermentados, como o iogurte, está associado à redução significativa da circunferência abdominal e do risco de obesidade.
“Quando o paciente entende que o emagrecimento não precisa ser um processo restritivo ou monótono, ele começa a valorizar alimentos que nutrem e trazem prazer — como o iogurte natural, que pode ser adaptado aos gostos e objetivos de cada pessoa”, explica Sabina Donadelli.

3. Fortalecimento da saúde óssea e muscular

O iogurte natural é fonte de cálcio, fósforo e vitamina D (em versões fortificadas). Esses nutrientes são essenciais para a manutenção da densidade óssea e da força muscular, prevenindo osteopenia, osteoporose e perda muscular (sarcopenia) — condições que comprometem a qualidade de vida e a longevidade saudável.
A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock)
A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções Crédito: Imagem: chaponta | Shutterstock

4. Apoio ao sistema imunológico

O iogurte natural é fonte de zinco, vitamina B12 e probióticos. A combinação desses nutrientes fortalece as defesas do corpo, reduz a frequência de infecções e inflamações e pode ajudar na prevenção de doenças autoimunes e crônicas. Uma boa imunidade é base para uma vida longa e com mais vitalidade.

5. Melhora da digestão e absorção de nutrientes

O iogurte natural possui probióticos, enzimas digestivas naturais e vitaminas do complexo B. Dessa maneira, contribui para a digestão mais eficiente dos alimentos e melhora a absorção de micronutrientes essenciais como ferro, cálcio e magnésio, fundamentais para energia, foco mental e saúde metabólica de longo prazo.

Incluindo o iogurte natural na dieta

Para refeições mais saudáveis, o iogurte natural deve ser consumido sem açúcar. Além de puro, ele pode ser usado de forma criativa na cozinha, incorporado em molhos para saladas, smoothies proteicos, sobremesas com frutas e até em marinadas para carnes magras, que ficam mais macias e saborosas. O importante é aproveitar todos os benefícios desse fermentado, tornando as refeições mais nutritivas e saborosas, sem abrir mão do equilíbrio.
Por Silmara Sanches

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