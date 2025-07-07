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Se cuida

5 benefícios do pinhão para a saúde e como consumi-lo

Veja como essa semente pode contribuir para o bom funcionamento do organismo

Publicado em 07 de Julho de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 jul 2025 às 17:59
O pinhão é um alimento versátil e oferece inúmeros benefícios para a saúde (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
O pinhão é um alimento versátil e oferece inúmeros benefícios para a saúde Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Mais do que um petisco típico de festas juninas, o pinhão se destaca por seu valor nutricional e pela versatilidade na cozinha. Rico em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, ele pode contribuir para o bom funcionamento do intestino, o controle da glicemia e até a saúde cardiovascular.
Segundo a nutricionistaSabina Donadelli, especialista em longevidade saudável, essa semente merece mais espaço na alimentação de inverno. “O pinhão fornece energia de forma gradual, o que é excelente para enfrentar o frio. Além disso, sua composição é rica em nutrientes que ajudam a modular o apetite, proteger o coração e ainda fortalecer o sistema imunológico”, explica.

Benefícios do pinhão para a saúde

A seguir, Sabina Donadelli destaca os principais benefícios do pinhão para a saúde. Confira!
  • Fonte de minerais importantes: como potássio (essencial para o controle da pressão arterial), magnésio, ferro, cálcio, fósforo e zinco;
  • Rico em fibras: favorece o intestino e ajuda a prolongar a saciedade;
  • Fonte de vitaminas importantes: possui vitaminas do complexo B, além das vitaminas C e E, que atuam na imunidade e na proteção celular;
  • Oferece gorduras boas: a exemplo do ômega 6 e ômega 9, que auxiliam na redução do colesterol LDL;
  • Contém antioxidantes como a luteína: esse pigmento natural protege os olhos e combate o envelhecimento precoce.
“É um alimento que entrega muito mais do que sabor e tradição. Quando inserido de maneira equilibrada na rotina, pode contribuir com estratégias de prevenção e bem-estar no longo prazo”, destaca a nutricionista.
O pinhão é um ingrediente versátil e combina com diversas receitas (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)
O pinhão é um ingrediente versátil e combina com diversas receitas Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Incluindo o pinhão na dieta

Além dos benefícios, o pinhão também chama atenção pela versatilidade culinária. Ele combina com sopas, risotos, saladas, nhoques, pães, bolos e até doces como brigadeiro e paçoca. “O legal do pinhão é que ele pode estar presente desde um prato quente até um docinho de festa. E isso traz mais sabor e afeto para a mesa”, comenta Sabina Donadelli.
Por ser um alimento sazonal (com safra entre março e julho), a semente está em seu auge de sabor e qualidade nesta época, o que torna o consumo ainda mais vantajoso.
Por Silmara Sanches
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