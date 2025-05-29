O bacuri ( Platonia insignis ) é uma fruta nativa da Amazônia, muito apreciada em estados como Pará, Maranhão e Piauí. Ela se destaca não apenas pelo sabor marcante, mas também pelas propriedades nutricionais. Sua polpa é rica em potássio e outros compostos benéficos que favorecem o bom funcionamento do organismo. Já a casca e o óleo extraído das sementes são amplamente utilizados na medicina popular e na indústria de cosméticos, graças aos seus efeitos regenerativos e ação anti-inflamatória.
Veja, a seguir, 5 benefícios do bacuri para a saúde e como usá-lo!
1. Fortalece o sistema imunológico
Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g da polpa de bacuri contém cerca de 5,49 g de vitamina C . Esse nutriente contribui para o fortalecimento do sistema imunológico ao favorecer a multiplicação das células de defesa do corpo. Ao ser incluído na alimentação, ele pode ajudar a reduzir a incidência de doenças virais, como resfriados, infecções respiratórias e viroses sazonais, além de acelerar a recuperação em casos de baixa imunidade.
2. Ação anti-inflamatória
O bacuri possui substâncias com ação anti-inflamatória natural, capazes de amenizar processos inflamatórios no organismo e auxiliar no alívio de dores e inchaços associados a condições como artrite , reumatismo e tendinites. O óleo extraído de suas sementes, por exemplo, é amplamente empregado na medicina tradicional da Amazônia para o tratamento de lesões cutâneas, irritações, picadas de insetos e até queimaduras leves, devido às suas propriedades cicatrizantes, calmantes e regeneradoras.
3. Melhora a saúde digestiva
Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 100 g da polpa de bacuri tem 5,20 g de fibra alimentar, que desempenham um papel importante na regulação do trânsito intestinal, ajudando a prevenir a constipação e favorecendo uma digestão mais eficiente. Além de promoverem o bom funcionamento do intestino , as fibras também prolongam a sensação de saciedade, o que pode auxiliar no controle do apetite e, consequentemente, no gerenciamento do peso corporal.
4. Promove a saúde cardiovascular
O potássio presente no bacuri auxilia na regulação da pressão arterial , promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e melhorando a circulação. Isso contribui para a prevenção de hipertensão e outras doenças cardiovasculares.
Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.
5. Auxilia no controle da glicemia
As fibras do bacuri retardam a absorção de açúcares no organismo, contribuindo para o controle dos níveis de glicose no sangue. Isso é especialmente benéfico para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolver a doença.
O estudo “ Effects of ‘Bacuri’ Seed Butter (Platonia insignis Mart.), a Brazilian Amazon Fruit, on Oxidative Stress and Diabetes Mellitus-Related Parameters in STZ-Diabetic Rats “, publicado na Biology , indica que, por meio de pesquisa realizada com animais, a manteiga de semente de bacuri pode ajudar no controle da glicose, além de proteger o fígado, graças à sua ação antioxidante.
Os resultados sugerem que esse produto natural tem potencial para auxiliar no tratamento do diabetes e na prevenção de danos ao fígado. Contudo, é importante lembrar que o seu consumo não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.
Formas de usar o bacuri
Além de ser consumido in natura , o bacuri pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras saborosas e criativas:
- Sucos e smoothies: bata a polpa com água ou leite e adoce a gosto;
- Sobremesas: utilize em receitas de musses, sorvetes, pudins e bolos;
- Geleias e compotas: cozinhe a polpa com açúcar e especiarias para acompanhar pães e torradas;
- Molhos e pratos salgados: experimente combinar o bacuri com carnes ou aves para um toque agridoce.
Cuidados importantes
Apesar dos diversos benefícios que o bacuri pode oferecer à saúde, é importante destacar que o consumo da fruta não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ela pode ser uma aliada na alimentação, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde. Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e visitas periódicas ao médico, continua sendo essencial para o bem-estar geral.