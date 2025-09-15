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Se cuida

5 benefícios do aspargo para a saúde 

Descubra como esse vegetal pode trazer grandes ganhos ao corpo e ao paladar

Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 17:33

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 set 2025 às 17:33
O aspargo é um alimento nutritivo e benéfico para a saúde (Imagem: nelea33 | Shutterstock)
O aspargo é um alimento nutritivo e benéfico para a saúde Crédito: Imagem: nelea33 | Shutterstock
O aspargo ( Asparagus officinalis) é uma planta perene da família Asparagaceae. Originário da região do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, ele se tornou popular em todo o mundo, especialmente nas culinárias europeias, asiáticas e modernas, pela sua textura macia, sabor levemente amargo/doce e o aroma característico.
A seguir, confira 5 benefícios do aspargo para a saúde!

1. Rico em nutrientes

O aspargo contém nutrientes importantes, como vitaminas C e E, que favorecem o bom funcionamento das defesas do organismo . Esses componentes auxiliam na formação de células protetoras, reduzem processos inflamatórios e contribuem para a resistência contra microrganismos. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada de vitamina C é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens. Dessa forma, o corpo fica mais preparado para lidar com agentes externos e manter o equilíbrio diante de situações que podem comprometer a saúde.

2. Auxilia na regulação da pressão arterial

O potássio presente no aspargo auxilia no relaxamento dos vasos sanguíneos e na eliminação do excesso de sódio pelo organismo, o que pode ajudar a controlar ou reduzir a pressão arterial . Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.
O aspargo favorece a saúde do intestino (Imagem: hlphoto | Shutterstock)
O aspargo favorece a saúde do intestino Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock

3. Melhora a digestão e a saúde intestinal

Por ser uma boa fonte de fibras solúveis e insolúveis, o aspargo contribui para o bom funcionamento do intestino e ajuda a evitar a constipação. Além disso, conforme o estudo “ Nutritional composition of green asparagus (Asparagus officinalis L.), edible part and by-products, and assessment of their effect on the growth of human gut-associated bacteria” , publicado na Food Research International , as fibras e os compostos prebióticos presentes no aspargo — principalmente nas partes não comestíveis — capazes de favorecer o crescimento de bactérias benéficas no intestino.

4. Rico em minerais essenciais

O aspargo fornece minerais como magnésio, ferro e fósforo, que auxiliam na saúde óssea, na produção de energia, no transporte de oxigênio pelo sangue e no bom funcionamento de músculos e nervos. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research Center, 100 g de aspargo in natura fornece cerca de 14 mg de magnésio, 2,14 mg de ferro e 52 mg de fósforo.

5. Possui ação antioxidante

O aspargo reúne diversos compostos antioxidantes , entre eles flavonoides, polifenóis, glutationa e vitaminas que ajudam a proteger as células. Essas substâncias atuam neutralizando radicais livres, que em excesso podem acelerar o envelhecimento e favorecer o surgimento de doenças crônicas.
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