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Se cuida

5 benefícios do abacate para a saúde e como consumi-lo

Essa fruta é fonte de vitaminas, minerais, fibras e gorduras saudáveis

Publicado em 03 de Março de 2025 às 14:29

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 mar 2025 às 14:29
O abacate é um alimento completo que pode ser incluído em diversas preparações (Imagem: StoryTime Studio | Shutterstock)
O abacate é um alimento completo que pode ser incluído em diversas preparações Crédito: Imagem: StoryTime Studio | Shutterstock
O abacate combina com tudo: no café da manhã, no lanche da tarde ou até como acompanhamento de pratos salgados. Muita gente adora a fruta pelo sabor e pela textura cremosa. Além de deliciosa, ela também traz vantagens incríveis para o corpo, tornando-se uma ótima aliada para quem busca equilíbrio na alimentação.
Fonte de vitaminas (A, C, E e do complexo B), minerais (potássio, magnésio e ácido fólico) e fibras, o abacate também é rico em gorduras monoinsaturadas, consideradas saudáveis. Estas auxiliam na redução do colesterol ruim (LDL) e no aumento do colesterol bom (HDL), ajudando na prevenção de doenças cardiovasculares.
Abaixo, Patrícia Ziviani, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, lista outros benefícios do abacate para a saúde. Veja!

1. Favorece a saúde do coração

As gorduras monoinsaturadas e o potássio presentes no abacate contribuem para a saúde cardiovascular, auxiliando no controle da pressão arterial e na prevenção de doenças cardíacas.

2. Ajuda no controle do peso

As fibras presentes no abacate promovem a saciedade, auxiliando no controle do peso e na manutenção de uma alimentação equilibrada.

3. Saúde da pele e cabelos

As vitaminas A e E presentes no abacate possuem ação antioxidante, combatendo os radicais livres e prevenindo o envelhecimento precoce da pele e dos cabelos.
O abacate pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock)
O abacate pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico Crédito: Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock

4. Fortalecimento do sistema imunológico

A vitamina C presente no abacate fortalece o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de gripes e resfriados.

5. Favorece a saúde digestiva

As fibras presentes no abacate auxiliam no bom funcionamento do intestino, prevenindo a constipação.

Como consumir o abacate

O abacate pode ser consumido de diversas formas: in natura , em saladas, vitaminas, guacamole, musses e até mesmo em preparações salgadas. A versatilidade da fruta permite explorar diferentes sabores e combinações, tornando-a um ingrediente interessante para se ter na cozinha.
“O abacate é um alimento completo e versátil, que pode ser incluído em diversas preparações. No entanto, é importante consumi-lo com moderação, pois é uma fruta calórica. Uma dica é combiná-lo com outros alimentos ricos em fibras, como saladas e frutas, para aumentar a saciedade e equilibrar a refeição”, afirma Patrícia Ziviani.
Por Nicholas Montini
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