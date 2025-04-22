AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • 5 benefícios da planta quassia para a saúde e como usá-la
Se cuida

5 benefícios da planta quassia para a saúde e como usá-la

Veja como ela pode favorecer o apetite e ajudar a combater piolho

Publicado em 22 de Abril de 2025 às 18:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 abr 2025 às 18:59
A quassia tem propriedades que beneficiam a saúde digestiva (Imagem: pisitpong2017 | Shutterstock)
A quassia tem propriedades que beneficiam a saúde digestiva Crédito: Imagem: pisitpong2017 | Shutterstock
A quassia, cientificamente chamada de Quassia Amara L. e conhecida como pau-amargo ou quássia, é uma planta nativa da América do Sul, especialmente encontrada no norte do Brasil. Conhecida por seus arbustos heliófilos e flores distintas, ela é muito utilizada na medicina popular por tratar problemas digestivos, como má digestão e flatulência. Contudo, esses não são os seus únicos benefícios.
A seguir, conheça outros efeitos positivos da quássia para a saúde e veja como ela pode ser incluída na rotina de forma segura e natural!

1. Ajuda a combater a febre

A quassia possui propriedades antitérmicas que são utilizadas na medicina tradicional para ajudar a aliviar a temperatura corporal e combater os sintomas da febre, especialmente em casos de infecção como a malária. Inclusive, neste último, os compostos bioativos da planta, como o quassinoides, demonstram significativa atividade antimalárica. 
A pesquisa “ Antimalarial Activity of Simalikalactone E, a New Quassinoid from Quassia amara L. (Simaroubaceae) ”, publicada no Journals Antimicrobial Agents and Chemotherapy , por exemplo, identificou um novo quassinoide, denominado simalikalactona E (SkE), extraído de um preparado antimalárico amazônico. Nos testes in vivo , esse composto foi capaz de inibir em até 50% o crescimento do parasita Plasmodium vinckei petteri — responsável por causar malária murina — nas doses de 1 e 0,5 mg/kg de peso corporal/dia administradas em camundongos.

2. Previne piolho e lêndeas

Além dos benefícios internos, a quassia é utilizada externamente como tratamento natural contra piolhos. Esse uso se deve às propriedades inseticidas da planta , que oferecem uma alternativa mais natural aos produtos químicos convencionais. O efeito pode ser obtido por meio do extrato da casca da quassia. Para uso seguro, é recomendável consultar um profissional de saúde ou especialista em fitoterapia.
Os compostos amargos da quassia ajudam a estimular o apetite (Imagem: Marcos Castillo | Shutterstock)
Os compostos amargos da quassia ajudam a estimular o apetite Crédito: Imagem: Marcos Castillo | Shutterstock

3. Estimula o apetite

Os compostos amargos da quassia estimulam a produção de sucos gástricos e salivares, promovendo uma digestão mais eficiente. Isso pode ser especialmente benéfico para pessoas com perda de apetite que desejam recuperar a fome de forma natural, já que é justamente devido a esse benefício que a planta é frequentemente utilizada como tônico digestivo. 

4. Reduz a ulceração gástrica

A pesquisa intitulada “Antiulcerogenic Effects and Possible Mechanism of Action of Quassia Amara (L. Simaroubaceae) Extract and Its Bioactive Principles in Rats” , publicada na revista African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines , investigou os efeitos do extrato de quassia e de seus compostos bioativos — quassina e 2-metoxicantina-6-ona — na prevenção de úlceras gástricas em ratos albinos.
Os resultados demonstraram que tanto o extrato da planta quanto a 2-metoxicantina-6-ona foram eficazes em inibir significativamente a formação de úlceras gástricas induzidas por indometacina, um anti-inflamatório conhecido por causar irritação gástrica. Por outro lado, a quassina isolada não apresentou efeitos relevantes na proteção contra esse tipo de lesão.
Esses dados reforçam o potencial terapêutico da planta no tratamento de distúrbios gástricos. Contudo, seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

5. Auxilia no controle da glicose

Estudos científicos têm investigado o potencial da quassia no controle da glicose. A pesquisa intitulada “Antidiabetic activity of standardized extract of Quassia amara in nicotinamide-streptozotocin-induced diabetic rats” , publicada na revista Phytotherapy Research , demonstrou que o extrato padronizado da planta, administrado em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina e nicotinamida, reduziu significativamente os níveis elevados de glicose em jejum e melhorou a tolerância.
Conforme relatado no estudo, os resultados indicam que o extrato da planta pode ter valor terapêutico no tratamento do diabetes e de distúrbios metabólicos associados, como a dislipidemia. No entanto, mais pesquisas são necessárias para confirmar esses efeitos em humanos e determinar formas seguras de uso.

Como usar a quassia

A forma mais comum de consumo da quassia é por meio de infusões ou decocções preparadas com a madeira ou casca da planta. Para uso externo, como no combate a piolhos, podem ser utilizados extratos ou loções específicas. É fundamental respeitar as dosagens recomendadas e consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso, especialmente em casos de gravidez, lactação ou condições médicas preexistentes.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a Espanha, que construía casas demais, vive hoje uma grave crise de moradia
Marcelo Falcão volta a Vitória após mais de dois anos com turnê "O Legado"
Marcelo Falcão não consegue chegar a Vitória e show é adiado
Phil Collins durante apresentação da turnê “The Last Domino”, do Genesis, na Paris La Défense Arena, em Nanterre, na França
Phil Collins revela maior arrependimento de sua vida: 'Meus casamentos terem acabado'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados