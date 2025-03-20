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5 benefícios da fruta pera para a saúde

Ela é rica em antioxidantes e nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo

Publicado em 20 de Março de 2025 às 17:37

Portal Edicase

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Publicado em 

20 mar 2025 às 17:37
A pera é uma fruta saborosa e rica em nutrientes essenciais para a saúde (Imagem: nelea33 | Shutterstock)
A pera é uma fruta saborosa e rica em nutrientes essenciais para a saúde Crédito: Imagem: nelea33 | Shutterstock
A pera é uma fruta suculenta, originária da Europa e da Ásia, sendo cultivada há milhares de anos. Os registros indicam que os antigos gregos e romanos já a apreciavam e a cultivavam em seus pomares. Atualmente, é amplamente produzida em diversas regiões do mundo, especialmente em países como China, Itália, Estados Unidos e Argentina.
Existem mais de 3.000 variedades de peras, cada uma com características próprias de sabor, textura e coloração. Algumas das mais conhecidas incluem a williams e a rocha, popularmente chamada de portuguesa. A fruta é muito apreciada na culinária devido ao seu sabor único e aos diversos benefícios que oferece à saúde, sendo rica em fibras, vitaminas e antioxidantes.
Veja, a seguir, 5 benefícios da pera para a saúde!

1. Rica em nutrientes essenciais

A pera é uma fonte significativa de vitaminas A e C, além de conter vitaminas do complexo B, como B1, B2 e B3. Ela também fornece minerais importantes, como sódio, potássio, fósforo, enxofre, magnésio, silício e ferro. Esses nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, contribuindo para a saúde geral e bem-estar.

2. Fonte de fibras

A pera é rica em fibras, especialmente a pectina, que melhora a digestão e previne a constipação. As fibras também ajudam a regular a microbiota intestinal, favorecendo a absorção dos nutrientes pelo organismo. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos. Além disso, elas aumentam a sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite. 

3. Propriedades antioxidantes

As vitaminas A e C presentes na pera possuem propriedades antioxidantes , que combatem os radicais livres no organismo. Isso ajuda a prevenir o envelhecimento precoce das células e reduz o risco de doenças crônicas. 
O estudo “ Bioactive Compounds and Health-Promoting Properties of Pear (Pyrus communis L.) Fruits ”, publicado na Molécules, analisou as propriedades químicas e a capacidade antioxidante da pera e concluiu que o extrato da fruta tem uma forte atividade antioxidante e anti-inflamatória. 
A pera é uma fruta rica em água (Imagem: suravid | Shutterstock)
A pera é uma fruta rica em água Crédito: Imagem: suravid | Shutterstock

4. Ajuda a manter a hidratação

A pera é uma fruta rica em água, com cerca de 84% de seu peso composto por líquido, o que a torna uma excelente aliada para manter a hidratação do corpo. Consumi-la regularmente auxilia na reposição dos líquidos perdidos ao longo do dia, especialmente em períodos de calor intenso ou após a prática de atividades físicas.

5. Promovem a saúde da pele

As vitaminas e antioxidantes presentes na pera, como as vitaminas A e C, são essenciais para a saúde da pele. Eles auxiliam na hidratação, proporcionando uma textura macia e suave. Além disso, ajudam a proteger a pele dos danos causados ​​pelos radicais livres , que podem acelerar o envelhecimento e aumentar a probabilidade de problemas cutâneos.
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