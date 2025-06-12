A cebolinha verde, conhecida cientificamente com Allium fistulosum , é muito apreciada na culinária por seu sabor suave e aroma característico. Seu uso se estende de saladas e sopas a recheios, molhos e omeletes. Além de valorizar pratos, esse tempero carrega compostos bioativos benéficos à saúde, como flavonoides, vitaminas e minerais.
A seguir, confira 5 benefícios da cebolinha verde para a saúde e como incluí-la na dieta!
1. Contribuição contra danos neuronais
O estudo “Green Onion-Derived Exosome-like Nanoparticles Prevent Ferroptotic Cell Death Triggered by Glutamate: Implication for GPX4 Expression” , publicado na revista internacional Nutrients , aponta que nanopartículas semelhantes a exossomos (pequenas partículas membranosas liberadas por células que carregam moléculas bioativas, como proteínas e RNA) de cebolinha tem potencial de atuar contra a morte celular neuronal.
Os pesquisadores isolaram nanopartículas semelhantes a exossomos da cebolinha verde, que eles chamaram de GDENs, e testaram seus efeitos em células do cérebro de camundongos, expostas a uma substância tóxica chamada glutamato — usada para simular danos neuronais, como os que ocorrem em doenças neurodegenerativas —, e verificaram que o GDENs preveniram a morte por ferroptose, um tipo de morte celular causada por excesso de ferro e estresse oxidativo.
Os estudiosos também verificaram que o elemento aumentou a produção de glutationa e glutationa peroxidase 4, substâncias antioxidantes que protegem as células, sugerindo um potencial uso terapêutico dos exossomos da cebolinha verde contra distúrbios neurológicos.
2. Fortalece os ossos
Com o avanço da idade, é comum que a densidade mineral óssea diminua, aumentando o risco de osteoporose e fraturas, mesmo com pequenos impactos. A vitamina K presente na cebolinha atua na produção de osteocalcina — uma proteína fundamental para a fixação do cálcio nos ossos —, ajudando a prevenir esses problemas.
Além disso, a planta é fonte em potássio (cerca de 206 mg a cada 100 g do alimento, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TBCA, da Universidade de São Paulo e da Food Research Center), que neutraliza o excesso de ácido no organismo, diminuindo a perda de cálcio.
3. Ajuda no controle de peso
O estudo “Aqueous and ethanolic extracts of Welsh onion, Allium fistulosum, attenuate high-fat diet-induced obesity” , publicado na revista BMC Complementary Medicine and Therapies , investigou os efeitos do extrato etanólico (AFE) e do extrato aquoso (AFW) da cebolinha verde no peso corporal e em outros parâmetros relacionados à obesidade, e constatou que as substâncias têm “potencial como materiais alimentares funcionais para o controle de peso na obesidade”.
Para chegar a esse resultado, os pesquisadores alimentaram camundongos de 8 semanas de idade com três tipos de dieta: uma alimentação comum, sem intervenções; uma dieta rica em gordura; e uma dieta rica em gordura combinada com suplementos — que incluíam os extratos de cebolinha verde (AFW – extrato aquoso; AFE – extrato etanólico) — durante seis semanas.
Ao final desse período, foram avaliados diversos indicadores de obesidade nos camundongos, e constatou-se que os extratos reduziram o peso corporal, além dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue (no caso dos animais que consumiram o AFE).
4. Fortalece a imunidade
A cebolinha verde contém antioxidantes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Isso ocorre porque essas substâncias combatem os danos causados pelos radicais livres — moléculas instáveis que danificam células e tecidos —, preservando a integridade e o bom funcionamento das células de defesa. Esse efeito também beneficia a saúde da pele, uma vez que os antioxidantes contribuem para a renovação celular, retardam o envelhecimento precoce e ajudam a manter a barreira cutânea protegida contra agressões externas, como poluição e raios ultravioletas.
5. Favorece a digestão
A cebolinha verde contribui para uma digestão mais eficiente graças à presença de fibras alimentares. Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), a cada 100 g da planta é possível obter 2,39 g de fibras alimentares , que auxiliam no funcionamento do intestino, promovendo a regularidade intestinal e prevenindo problemas como a constipação. Além disso, as fibras ajudam a aumentar a sensação de saciedade, o que também pode colaborar no controle do peso. Claro, quando combinado com uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos.
Dicas práticas para incluir a cebolinha verde na dieta
A versatilidade da cebolinha verde permite que ela seja incluída em diversos preparos, desde pratos quentes até opções frias. A seguir, confira alguns exemplos:
- Crua em saladas e finalizações: picar a cebolinha finamente e polvilhar sobre saladas, sopas, legumes grelhados, arroz ou feijão é uma das maneiras mais simples e saborosas de aproveitá-la. Assim, você mantém ao máximo suas propriedades nutricionais;
- Omeletes e recheios: a cebolinha combina muito bem com ovos e pode ser usada tanto no preparo quanto na finalização. Também vai bem em recheios de tortas, panquecas e tapiocas;
- Caldos e sopas: adicionar a cebolinha no fim do cozimento dá sabor fresco e aroma aos pratos quentes. Ela é muito usada em caldos de legumes, carnes e canjas;
- Patês e pastas: misture cebolinha picada a cremes como ricota, requeijão, iogurte natural ou cream cheese para fazer pastas leves e nutritivas para lanches e entradas;
- Molhos e temperos: você pode usar a cebolinha como base para vinagretes, molhos verdes, ou mesmo misturá-la com azeite e alho para fazer um tempero aromático para carnes e vegetais.
Cuidados importantes
Apesar dos diversos benefícios que a cebolinha pode oferecer à saúde, é importante destacar que o seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ela pode ser uma aliada na alimentação, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde. Além disso, manter hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos e visitas periódicas ao médico, continua sendo essencial para o bem-estar geral.