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5 atitudes simples que podem reacender o desejo na relação

Entenda por que a vida sexual esfria no casamento e o que fazer para renovar a paixão

Publicado em 22 de Abril de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 abr 2025 às 17:59
É possível renovar o desejo no casamento (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
É possível renovar o desejo no casamento Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
No início do relacionamento, tudo parece intenso: troca de olhares, toques espontâneos, beijos demorados e sexo frequente. Porém, a rotina, as responsabilidades e o cansaço acabam se tornando parte do dia a dia do casal — e a intimidade pode acabar ficando em segundo plano.
Segundo a médica pós-graduada em sexologia clínica Thaina Mariz Costa, isso é mais comum do que se imagina. “Com a convivência e o acúmulo de tarefas, o desejo tende a diminuir. Mas isso não quer dizer que acabou. Muitas vezes, ele só precisa ser despertado de novo”, explica.
Ela também destaca a diferença entre amor e desejo. “Enquanto o amor se fortalece com a intimidade, o desejo precisa do mistério, do novo. E é justamente por isso que ele exige cuidado e atenção contínua”, reforça, citando a obra “Sexo no Cativeiro”, da psicoterapeuta belga Esther Perel.
A seguir, Thaina Mariz Costa lista cinco atitudes práticas que podem ajudar a esquentar a relação — sem precisar de fórmulas mirabolantes. Veja!

1. Fale sobre o que sente

A comunicação é essencial. Dividir medos, fantasias e inseguranças com o parceiro ou parceira pode fortalecer a conexão emocional — e, consequentemente, a sexual. “Conversar é afrodisíaco”, diz Thaina Mariz Costa.

2. Evite dormir brigado

Desentendimentos fazem parte da convivência, mas é importante resolvê-los antes de ir para a cama . “Além de evitar o distanciamento emocional, isso pode abrir espaço para um sexo de reconciliação ainda mais íntimo.”
É importante compartilhar desejos sem julgamentos (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)
É importante compartilhar desejos sem julgamentos Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

3. Dividam suas fantasias

Não é necessário realizar todas as fantasias, mas compartilhar desejos sem julgamentos cria um ambiente de confiança e liberdade. “Fantasiar é saudável e pode ser muito estimulante”, afirma Thaina Mariz Costa.

4. Façam algo novo juntos

Ter um hobbie em comum que não envolva filhos ou trabalho fortalece o vínculo e resgata a leveza da fase do namoro . “A admiração mútua é uma grande aliada do desejo”, conta a médica.

5. Marquem encontros a dois

Casais que continuam ‘namorando’ mantêm a chama mais acesa. “Reservem um tempo só para vocês. Saíam para jantar, assistam a um filme, troquem carinhos. Isso ajuda a redescobrir o parceiro e a relação”, explica Thaina Mariz Costa.
Para a especialista, manter a vida sexual ativa é uma escolha — e deve ser parte dos cuidados com o relacionamento. “Não existe casamento feliz sem intimidade. E o desejo, ao contrário do que muitos pensam, pode (e deve) ser cultivado”, conclui.
Por Adriana Quintairos
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