4 mitos e verdades sobre a suplementação de colágeno

O colágeno é essencial para manter a saúde da pele, dos ossos e das articulações Crédito: Imagem: Erhan Inga | Shutterstock

O colágeno é uma proteína essencial que representa cerca de 30% de toda a proteína do corpo humano. Ele é responsável por garantir firmeza, elasticidade e resistência a diversos tecidos, como pele, ossos, tendões, cartilagens e ligamentos. Com o passar dos anos, a produção natural diminui, o que pode resultar em sinais de envelhecimento, como rugas, flacidez e dores articulares.

Neste contexto, a suplementação de colágeno tem ganhado destaque devido aos seus potenciais benefícios para a saúde. “Apesar da crescente popularidade da suplementação de colágeno, é importante estar atento aos mitos que cercam seu uso. Muitos acreditam que o colágeno pode eliminar rugas instantaneamente ou que todos os suplementos de colágeno são iguais, o que não é verdade”, comenta Cláudia Mara Mognato, coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera.

Além disso, a eficácia da suplementação pode variar e depende de fatores como tipo de colágeno , qualidade do produto e individualidade biológica. “É essencial buscar informações corretas e consultar um profissional para garantir que a suplementação seja benéfica e adequada às suas necessidades”, ressalta a docente.

Abaixo, confira os principais mitos e verdades envolvendo a suplementação do colágeno!

1. Suplementos de colágeno eliminam rugas

Mito. Embora o colágeno seja importante para a saúde da pele, a suplementação por si só não elimina rugas. A eficácia pode variar e depende de fatores como dieta, estilo de vida e genética.

O colágeno pode contribuir para a saúde das articulações Crédito: Imagem: miss.lemon | Shutterstock

2. Colágeno auxilia na saúde das articulações

Verdade. O colágeno tipo II é benéfico para a saúde das articulações, ajudando a reduzir dores e inflamações, especialmente em pessoas com artrite.

3. Todos os suplementos de colágeno são iguais

Mito. Existem diferentes tipos de colágeno (tipo I, II, III, entre outros) e formas de suplementação (hidrolisado, peptídeos). Cada um deles tem funções específicas e podem ter diferentes efeitos no corpo.

4. Colágeno contribui para a saúde dos ossos e músculos

Verdade. O colágeno é um componente essencial dos ossos e músculos, e sua suplementação pode ajudar a fortalecer esses tecidos, promovendo a saúde geral do sistema musculoesquelético.