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4 doenças com sintomas semelhantes ao glaucoma

Veja quando procurar um médico para garantir a saúde da sua visão

Publicado em 26 de Maio de 2025 às 15:59

Portal Edicase

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Publicado em 

26 mai 2025 às 15:59
O glaucoma pode se desenvolver de maneira silenciosa e causar danos a visão (Imagem: Andrey Sayfutdinov | Shutterstock)
O glaucoma pode se desenvolver de maneira silenciosa e causar danos a visão Crédito: Imagem: Andrey Sayfutdinov | Shutterstock
O glaucoma é uma das principais causas de cegueira irreversível. Caracterizada pelo aumento da pressão ocular, pode prejudicar o nervo óptico e, consequentemente, causar danos à visão. No entanto, a doença pode se desenvolver de maneira silenciosa.
Conforme o Dr. Abraão Ferreira de Sousa Neto Kós, oftalmologista e professor de Medicina da Faculdade Pitágoras, os sinais de alerta para o glaucoma podem ser sutis, mas o acompanhamento regular com um oftalmologista pode ajudar a prevenir danos irreversíveis à visão.
“O glaucoma é conhecido como a cegueira silenciosa, porque muitas vezes não há sintomas evidentes até que danos graves ao nervo óptico já tenham ocorrido. Por isso, é crucial realizar exames oftalmológicos regularmente, especialmente considerando fatores de risco, como histórico familiar ou pressão ocular elevada”, explica. 

Sinais de alerta para o glaucoma

É importante estar atento aos seguintes sinais:
  • Perda gradual da visão periférica: muitas pessoas com glaucoma começam a perceber que estão perdendo a visão lateral (periférica) antes de notarem algum problema com a visão central;
  • Visão embaçada: o aumento da pressão ocular pode causar distorções na visão, fazendo com que a pessoa veja de forma embaçada, especialmente ao redor de luzes;
  • Dor nos olhos ou cabeça: em casos mais avançados de glaucoma, pode ocorrer dor ocular e cefaleia, especialmente quando a pressão ocular aumenta de forma repentina;
  • Vômitos e náuseas: quando o glaucoma se apresenta de forma aguda (glaucoma de ângulo fechado), pode ser acompanhado por vômitos, náuseas e dor intensa nos olhos;
  • Arco ou halo ao redor das luzes: um sinal comum do glaucoma é ver halos coloridos ao redor de fontes de luz, especialmente à noite.
“O diagnóstico precoce do glaucoma pode ser feito por meio de exames simples, como a tonometria ocular (para medir a pressão intraocular), a campimetria visual (para avaliar o campo de visão) e a tomografia de coerência óptica (para analisar a saúde do nervo óptico)”, destaca o Dr. Abraão Ferreira de Sousa Neto Kós.
A catarata pode causar embaçamento da visão e ser confundida com glaucoma (Imagem: fizkes | Shutterstock)
A catarata pode causar embaçamento da visão e ser confundida com glaucoma Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Doenças com sintomas semelhantes ao glaucoma

O Dr. Abraão Ferreira de Sousa Neto Kós ainda alerta para doenças que podem ser confundidas com o glaucoma por apresentar sintomas semelhantes, mas têm causas e tratamentos diferentes. Por isso, é importante diferenciar as condições:

1. Catarata

A catarata causa embaçamento da visão , principalmente em pessoas mais velhas, e pode ser confundida com o glaucoma. No entanto, a condição afeta o cristalino do olho, enquanto o glaucoma afeta o nervo óptico devido ao aumento da pressão ocular.

2. Degeneração macular

A degeneração macular afeta a visão central e pode ser confundida com o glaucoma em seus estágios iniciais. A principal diferença é que a degeneração macular não causa perda da visão periférica, como no glaucoma.

3. Uveíte

A uveíte é uma inflamação que afeta as camadas do olho e pode causar dor, vermelhidão e alteração na visão. Embora possa causar aumento da pressão ocular, a uveíte não tem as mesmas consequências que o glaucoma, que provoca dano progressivo ao nervo óptico.

4. Pressão ocular elevada sem glaucoma (hipertensão ocular)

Algumas pessoas têm pressão ocular elevada , mas não desenvolvem o glaucoma. O acompanhamento regular com o oftalmologista é necessário para monitorar esses casos.
Por Camila Souza Crepaldi
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