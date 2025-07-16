AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Se cuida

4 dicas para manter as unhas saudáveis no inverno

Dermatologista ensina hábitos que ajudam a protegê-las

Publicado em 16 de Julho de 2025 às 12:25

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 jul 2025 às 12:25
Cuidados diários ajudam a manter as unhas saudáveis no inverno (Imagem: Olga Miltsova | Shutterstock)
Cuidados diários ajudam a manter as unhas saudáveis no inverno Crédito: Imagem: Olga Miltsova | Shutterstock
Durante o inverno, não são apenas a pele e os cabelos que sofrem com os dias frios. Embora pouco lembradas, as unhas também sentem os efeitos do clima. Segundo o dermatologista Dr. José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, fatores ambientais e comportamentais típicos da estação impactam diretamente a saúde das unhas.
“No clima frio e seco, as unhas tendem a ressecar e descamar. Além disso, aumentamos o uso de álcool gel para prevenir doenças respiratórias, o que agrava ainda mais o ressecamento. Somado a isso, é comum haver uma mudança nos hábitos alimentares durante o inverno, com menor ingestão de frutas e verduras, o que pode levar a um déficit de vitaminas essenciais para a integridade das unhas”, explica o dermatologista.

Quais sinais indicam deficiência nutricional?

O aspecto das unhas pode refletir carências nutricionais ou até doenças sistêmicas. Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, alguns sinais de alerta incluem:
  • Déficit de ferro: unhas pálidas, esbranquiçadas, quebradiças e em formato de colher (côncavas);
  • Falta de biotina: crescimento lento das unhas;
  • Deficiência de zinco e vitamina B12: linhas transversais, descamação e fragilidade.

Por que micoses são mais comuns no frio?

Além da fragilidade, há maior incidência de micoses nas unhas durante o inverno. “O uso de calçados fechados e meias grossas, comuns nessa época, reduz a ventilação e aumenta a umidade local, criando um ambiente ideal para a proliferação de fungos”, destaca o dermatologista.

Diferenças entre as unhas quebradiças e doentes

Segundo o especialista, é importante saber diferenciar uma unha apenas fragilizada de uma unha realmente doente. “A unha quebradiça costuma ser uma resposta temporária a mudanças ambientais ou alimentares. Já a unha doente apresenta alterações persistentes de forma, cor, espessura ou cheiro, e não melhora espontaneamente”, esclarece.
Alimentação equilibrada e ingestão de líquidos preservam a integridade das unhas (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Alimentação equilibrada e ingestão de líquidos preservam a integridade das unhas Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Como manter as unhas saudáveis no inverno?

Para manter as unhas saudáveis durante a estação mais fria do ano, o Dr. José Roberto Fraga Filho recomenda:
  • Hidratar as unhas e cutículas com cremes à base de ureia, D-pantenol ou óleo de amêndoas;
  • Usar luvas ao manusear produtos de limpeza;
  • Evitar o uso de acetona;
  • Manter uma alimentação equilibrada e boa ingestão de líquidos.

Riscos da esmaltação em gel e unhas artificiais durante o inverno

O inverno também pode favorecer o aumento do uso de esmaltação em gel e unhas artificiais, mas o dermatologista alerta para os riscos. “Esses procedimentos podem enfraquecer a lâmina ungueal, favorecer infecções bacterianas e fúngicas, além de provocar reações alérgicas. É importante fazer pausas entre as aplicações e manter uma rotina de hidratação intensa”, aconselha.
Por fim, o especialista reforça que qualquer alteração persistente nas unhas deve ser avaliada. “O dermatologista é o médico capacitado para diagnosticar e tratar alterações no segmento ungueal. Lesões crônicas, mudanças na forma, cor ou cheiro das unhas são motivos suficientes para procurar ajuda especializada”, finaliza o Dr. José Roberto Fraga Filho.
Por Gabriela Andrade
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher cobrindo os seios: estudo de câncer de mama reacende debate sobre quando iniciar mamografias periódicas
Reconstrução mamária e a relação da mulher com o próprio corpo após o câncer
Salada refrescante de macarrão
Aprenda a preparar uma salada refrescante de macarrão com legumes e hortelã
Imagem de destaque
Mídia internacional destaca polarização entre Lula e Flávio e influência de Trump na eleição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados