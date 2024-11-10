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Edicase Brasil

4 dicas para incluir o trigo na alimentação de forma saudável

Veja como esse cereal pode ser um grande aliado da saúde

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 11:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

10 nov 2024 às 11:44
O trigo pode ser incorporado de maneira saudável na dieta (Imagem: Nitr | Shutterstock)
O trigo pode ser incorporado de maneira saudável na dieta (Imagem: Nitr | Shutterstock) Crédito:
No Dia Nacional do Trigo, celebrado em 10 de novembro, destaca-se a importância de incluir esse cereal milenar na alimentação de forma equilibrada e nutritiva. O trigo é uma das principais fontes de carboidratos, essencial para fornecer energia ao organismo, mas pode ser aliado ou vilão, dependendo da maneira como é consumido.
Segundo a nutricionista Clariana Colaço, o consumo de trigo integral em substituição ao trigo refinado traz uma série de benefícios ao organismo. “A versão integral preserva as fibras e diversos nutrientes que são eliminados durante o processo de refinamento. Essas fibras auxiliam na saciedade e ajudam a manter o intestino funcionando bem, sendo fundamentais para a saúde digestiva”.
Para quem busca opções saudáveis, Clariana Colaço recomenda dar preferência a produtos de trigo integral, como pães e massas integrais, e experimentar receitas que combinem o cereal com outros grãos e vegetais, o que potencializa seu valor nutricional. Além disso, ela sugere variar as fontes de carboidratos para garantir uma dieta mais rica e balanceada.
Abaixo, ela dá outras dicas para inserir o trigo de maneira saudável na alimentação. Confira!

1. Café da manhã: panquecas de trigo integral

Experimente começar o dia com uma panqueca de trigo integral. A farinha integral adiciona mais fibras à refeição e ajuda a prolongar a sensação de saciedade. Combine com frutas frescas e um toque de mel para uma refeição equilibrada e nutritiva.

2. Lanche da tarde: biscoitos caseiros de trigo integral

Prepare biscoitos caseiros com farinha de trigo integral, aveia e pedacinhos de frutas secas ou sementes. Esse lanche é prático e ideal para o meio da tarde, oferecendo energia e saciedade sem picos de açúcar no sangue.

3. Almoço: salada de tabule integral

No almoço, acrescente uma salada de tabule integral como acompanhamento. Feita com trigo integral hidratado, tomate, pepino, cebola, salsinha e hortelã, ela é refrescante e uma ótima fonte de fibras, vitaminas e minerais.

4. Jantar: massa integral com legumes salteados

Troque a massa comum pela versão integral no jantar e combine com legumes variados salteados no azeite. Essa substituição ajuda a controlar o índice glicêmico e fornece carboidratos complexos, promovendo uma digestão mais lenta e saciedade.
“Essas ideias mostram como incluir o trigo integral nas refeições diárias de maneira prática e variada, ajudando a promover uma alimentação rica em nutrientes e fibras ao longo da semana”, explica Clariana Colaço.
Panqueca integral de aveia e banana (Imagem: Ustynchenko Iryna | Shutterstock)
Panqueca integral de aveia e banana (Imagem: Ustynchenko Iryna | Shutterstock) Crédito:

Receitas com trigo integral

A seguir, a nutricionista explica como preparar receitas com o trigo integral!

Panqueca integral de banana e aveia

Ingredientes

  • 1 xícara de farinha de trigo integral
  • 1 banana madura amassada
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de leite ou bebida vegetal
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 pitada de canela

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a banana amassada, o ovo e o leite até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo integral, a aveia, a canela e o fermento, misturando até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente e, com uma concha, despeje porções da massa para formar as panquecas. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 2 minutos de cada lado, até dourar. Sirva com frutas ou mel a gosto.

Tabule com trigo integral

Ingredientes

  • 1 xícara de trigo para quibe (trigo integral hidratado por cerca de 20 minutos em água morna)
  • 1 tomate picado em cubos pequenos
  • 1/2 pepino cortado em cubos pequenos
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 1/2 xícara de salsinha e hortelã picadas
  • Suco de 1 limão
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Escorra bem o trigo para quibe hidratado e coloque-o em uma tigela. Acrescente o tomate, o pepino, a cebola-roxa, a salsinha e a hortelã. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino, misturando bem. Leve à geladeira por 30 minutos para apurar o sabor e sirva como acompanhamento ou prato principal.
Por Ana Carolina Baili
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