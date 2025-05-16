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4 dicas para incluir a proteína de soja na alimentação

Veja os benefícios da PTS para a saúde e como utilizá-lo em receitas

Publicado em 16 de Maio de 2025 às 15:59

Portal Edicase

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Publicado em 

16 mai 2025 às 15:59
A proteína texturizada de soja é uma opção poderosa, acessível e cheia de benefícios (Imagem: Nedim Bajramovic | Shutterstock)
A proteína texturizada de soja é uma opção poderosa, acessível e cheia de benefícios Crédito: Imagem: Nedim Bajramovic | Shutterstock
Quando se fala em proteína, é comum pensar em carnes de animais ou ovos. Todavia, para quem segue uma alimentação vegetariana, vegana ou quer reduzir o consumo de alimentos de origem animal, a proteína texturizada de soja (PTS) é uma opção poderosa, acessível e cheia de benefícios.
“A proteína texturizada de soja é feita da farinha de soja desengordurada e pode ter até 70% de proteína. O mais interessante é que ela contém todos os aminoácidos essenciais — algo raro nas proteínas vegetais”, explica a nutricionista Laíta Babio, do Espaço HI, em São Paulo. Dessa maneira, ela pode substituir a carne em termos nutricionais, sem prejuízo para quem busca ganho de massa muscular ou manutenção da saúde.

Mais benefícios da proteína texturizada de soja

Além da alta concentração de proteína, a PTS é fonte de fibras, ferro, cálcio e isoflavonas — substâncias naturais da soja que ajudam na saúde cardiovascular e no equilíbrio hormonal. “As isoflavonas são especialmente importantes para mulheres, principalmente no climatério ou na menopausa”, destaca a nutricionista.
Por ser econômica e fácil de encontrar, a PTS também é uma aliada poderosa para quem quer comer bem sem pesar no bolso. “É uma opção nutritiva e acessível, ideal para famílias que buscam alternativas à carne sem abrir mão da saúde”, ressalta Laíta Babio.
A proteína texturizada de soja pode ser utilizada em variadas receitas (Imagem: Sylvie Pabion Martin | Shutterstock)
A proteína texturizada de soja pode ser utilizada em variadas receitas Crédito: Imagem: Sylvie Pabion Martin | Shutterstock

Inserindo a PTS na alimentação

Para entender como aproveitar todo o potencial da proteína texturizada de soja, Laíta Babio lista 4 dicas práticas para incluir a PTS no dia a dia com saúde e sabor. Confira!

1. Hidrate do jeito certo

Para reduzir o sabor residual e melhorar a digestão da PTS, o preparo começa na hidratação. “Coloque em água morna por cerca de 20 minutos, depois escorra e esprema bem. Isso ajuda a eliminar os antinutrientes, que atrapalham a absorção de minerais como ferro e zinco”, ensina Laíta Babio.

2. Evite frituras e industrializados

Apesar de versátil, a proteína de soja pode perder parte de seus benefícios se for preparada com muito óleo ou em produtos ultraprocessados. “Ela já tem uma textura ótima e absorve os temperos facilmente. Um refogado simples com azeite, cebola e alho já fica delicioso”, sugere a nutricionista.

3. Aposte em receitas práticas e nutritivas

Uma boa dica é incluir a PTS em preparações do dia a dia. “Ela vai bem como recheio de tortas, wraps , escondidinhos e até em versões veganas de estrogonofe e almôndegas”, comenta Laíta Babio. Uma receita que a nutricionista recomenda é o refogado com legumes ao curry — simples, rápido e cheio de sabor.

4. Varie as fontes de proteína vegetal

Embora a PTS seja excelente, é importante diversificar o consumo de proteínas. “Inclua também leguminosas como lentilha e grão-de-bico, além de tofu, tempeh, quinoa e sementes como chia e linhaça. Quanto maior a variedade, melhor o perfil nutricional da dieta”, diz Laíta Babio.
Por Sarah Monteiro
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